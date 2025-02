Karla Esquivel revela que Leticia Calderón le dio una cachetada real en una novela: ¿Cuál es la escena?

¡Ouch! Karla Esquivel contó que Leticia Calderón, quien fue víctima de estafa en enero pasado, le dio una cachetada ‘de verdad’ durante la grabación de la telenovela mexicana Mi amor sin tiempo.

La actriz de Vencer el miedo compartió escenas con la protagonista de Esmeralda y fue durante una de ellas cuando fue golpeada por la compañera de Adela Noriega en Amor Real.

Esquivel estuvo en el pódcast Plan Astral donde contó detalles acerca de la cachetada de Lety Calderón y lo que pasó después del golpe.

Leticia Calderón golpeó a Esquivel en la novela 'Mi amor sin tiempo'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo fue la escena donde Leticia Calderón cacheteó a Karla Esquivel?

La actriz Karla Esquivel dio declaraciones inéditas sobre el momento donde Leticia Calderón le ‘volteó’ el rostro por la fuerte cachetada que le propinó.

“Es la primera vez que digo esto, existen las llamadas cachetadas voladas en las grabaciones de los proyectos, así se les dice en la mayoría de las telenovelas mexicanas donde yo participé (...) El actor la marca y pasa su mano por enfrente de tu nariz para no tocarte y la otra persona hace el movimiento del golpe”, explicó la integrante del elenco de Mi camino es amarte, con el actor Gabriel Soto.

“Todavía medimos la cachetada, entonces cuándo dicen tres, dos, uno, ella se para más cerca de mí y yo no tenía dónde moverme y pensé ‘bueno, la va a volar’, pero no mam#s, me da un golpe machín”, contó Esquivel para el pódcast Plan Astral.

“En la telenovela se ve que mis compañeros de atrás reaccionaron al golpe que fue real”, pero, ¿de qué se trataba la escena?

Lety Calderón, que encarna a Greta, entra a una sala de hospital donde está Esquivel, a quien acusa de abortar, pero antes de esperar una respuesta, la cachetea. Posterior al golpe, Fátima (Esquivel) le reclama, con cara de sorpresa, que no se sometió al procedimiento médico.

Fátima confiesa que no interrumpió el embarazo de manera deliberada, al contrario, sufrió un aborto espontáneo y ahí termina la escena de la telenovela mexicana.

Leticia Calderón se disculpa por cacheta a Karla Esquivel

Leticia Calderón ofreció una disculpa a Karla Esquivel por la cachetada que le dio en el rodaje de Mi amor sin tiempo.

“Le di una cachetada impresionante, lo bueno es que solo fue una vez. Le pedí disculpas porque sí la moví y ella no se la esperaba. Por más que tratamos de traquearla para que no fuera tan fuerte, fue un trancazo, lo lamento muchísimo”, contó Lety para Las Estrellas en 2024.

Sin embargo, Esquivel aseguró que tras el golpe no se acercó a ella para disculparse a pesar de que el productor de la telenovela la cuestionó acerca de lo que hizo.

“Entra el productor y le pregunta, ‘¿le pegaste?, y ella contó que me dio un put#zo, muy quitada de la pena, nunca me pidió una disculpa (...) ella dijo que pegaba duro y que se disculpó, pero no es cierto, ahí sí me enojé con ella porque lo hizo con alevosía y ventaja, pero sí la confronté, antes la admiraba y la respetaba, pero se me cayó del pedestal", contó Karla Esquivel, protagonista de Nadie como tú, al lado de la actriz Irina Baeva.