Irina Baeva habla del reencuentro con Gabriel Soto tras terminar su relación: ‘No tenemos que ser enemigos’

En julio, Irina Baeva y Gabriel Soto anunciaron su separación, luego de pasar cerca de siete años en una relación y aunque ambos continuaron sus vidas separados, recientemente se dejaron ver juntos una vez más.

Todo sucedió durante un evento organizado por Televisa, el cual tuvo como invitado a Bruno Mars quien ofreció un concierto privado y estuvieron presentes celebridades como Wendy Guevara, Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

Irina Baeva compartió una fotografía con Wendy Guevara, Gabriel Soto, Galilea Montijo y Montserrat Oliver. (Foto: Captura de pantalla)

Y fue justamente una transmisión en vivo que realizó la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos la que llamó la atención, debido a que captó a Irina Baeva y a Gabriel Soto juntos.

Más tarde, la actriz de Pasión y poder compartió una postal en la que aparece junto a Montserrat Oliver, Wendy Guevara, Galilea Montijo y Gabriel Soto, lo que desató rumores de una posible reconciliación entre los actores.

¿Qué dijo Irina Baeva del reencuentro con Gabriel Soto?

En una entrevista con el programa de televisión Hoy, Irina Baeva habló sobre todas las especulaciones que desató el reencuentro con su expareja: “La relación como pareja terminó, pero eso no quiere decir que no tengamos (un vínculo), después de básicamente siete años de relación”, dijo.

La actriz, quien fue parte de la puesta en escena Aventurera, comentó que después de su ruptura con el protagonista de Soltero con mis hijas ella prefiere evitar los problemas y cerrar este ciclo de la mejor forma posible.

“(Hay) cosas que tenemos que arreglar en común que podemos ir cerrando con amabilidad”, agregó la actriz, quien explicó que prefiere mantener una buena relación con Gabriel Soto, ya que además son compañeros de trabajo.

Irina Baeva y Gabriel Soto duraron alrededor de siete años de relación. Dieron a conocer oficialmente su rompimiento el 16 de julio. (Instagram @irinabaeva)

“Nunca sabes el día de mañana con quién te puede tocar trabajar. Lo bonito es hacerlo desde la educación, la amabilidad y la cordialidad”, explicó Irina Baeva en la entrevista.

Además en un encuentro con los medios de comunicación aseguró que estaban juntos, debido a que fue una reunión del trabajo: “Finalmente es un evento de la empresa (...) tenemos buena comunicación y no tenemos por qué ser enemigos”.

¿Habrá una reconciliación entre Irina Baeva y Gabriel Soto?

La famosa dejó claro que su relación con el actor de Amigas y Rivales llegó a su fin, poniendo un alto a todos los rumores que se generaron luego de que fueron captados juntos.

“La relación como pareja terminó, no estamos juntos, pero eso no quiere decir que tengamos que odiarnos y guardar rencores. Podemos dar un paso adelante y platicar”, comentó, ya que dijo que aún hay situaciones que deben resolver.

En un encuentro con los medios de comunicación también negó que exista una posibilidad de que regrese con Gabriel Soto en el futuro: “No sé qué vaya a pasar el día de mañana, no hay ningún regreso para nosotros en estos momentos, no estamos juntos”.

Irina Baeva desconoce el comunicado que publicó a su nombre Gabriel Soto, sobre el fin de su relación. (Fotos: Cuartoscuro.com).

La relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto finalizó el pasado 16 de julio, luego de que el actor compartió un comunicado firmado por ambos en donde notificaron que ya no estarían juntos.

A pesar de ello, días después Irina aseguró para la revista Hola! que ella no había autorizado la publicación del comunicado e incluso dijo desconocer por qué su nombre aparecía en él.

“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé, porque mi nombre está ahí. Sí se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos”, comentó en su momento la actriz.

¿Cómo fue la relación de Irina Baeva y Gabriel Soto?

Los famosos se conocieron en 2016 en la telenovela Vino el amor, sin embargo, Gabriel Soto estaba casado con Geraldine Bazán, luego de este proyecto volvieron a colaborar juntos en Por qué los hombres aman a las cabronas.

Gabriel Soto e Irina Baeva se separan tras 7 años de relación. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstocl)

En 2018, Soto estaba atravesando por una crisis matrimonial y le confesó a Irina su atracción hacia ella, según comentó la actriz en una entrevista con Yordi Rosado. Poco después, Gabriel finalizó los trámites de su divorcio y comenzó una relación con Baeva.