¿Cómo se conocieron Yadhira Carrillo y Juan Collado? Esta es su historia de amor

Un juez federal otorgó la libertad provisional a Juan Collado luego de más de 4 años en el Reclusorio Norte desde su detención 2019, al ser acusado de delitos fiscales, delincuencia organizada y lavado de dinero. Yadhira Carrillo, su esposa, lo ha acompañado en todo el proceso visitándolo constantemente en prisión.

La actriz volverá a reunirse con quien se casó en marzo de 2012 en el Colegio de las Vizcaínas en una lujosa boda en donde usó 3 vestidos y que el cantante español Julio Iglesias se encargó de amenizar.

Sin embargo, el abogado deberá seguir algunas condiciones como el uso de un brazalete electrónico en el tobillo y presentarse a firmar para comprobar que no salió del país.

Yadhira Carrillo negó una infidelidad cuando comenzó su relación con Juan Collado. (Foto: Instagram @yadhira_carrillo)

La historia de amor de Yadhira Carrillo y Juan Collado

La polémica ha enmarcado la relación de la actriz que actuó por última vez en Televisa en la telenovela Palabra de Mujer, en 2007, mismo año que se la vio con el abogado, que había terminado su relación con Leticia Calderón, con quien tuvo dos hijos.

La misma Calderón contó que, mientras se recuperaba de una operación de rodillas y usaba muletas, su entonces pareja dejó su casa en común y aseguró que después se enteró de una supuesta infidelidad, algo que Carillo ha negado.

En su versión, cuando se conocieron, él ya había tenido otra novia, Edith Serrano, por lo que habían pasado meses después de la separación. Fue su amiga Daniela Castro quien los presentó luego de coincidir en un restaurante.

“Pasaron otros seis meses cuando Juan me llamó de nuevo y me dijo ‘oye, ¿puedo invitarte a desayunar o lo que tú quieras?’, le dije, ‘estoy haciendo novela, no puedo’”, dijo a Ventaneando.

En varias ocasiones Yadhira lo ha llamado “el amor de su vida” y se ha mantenido a su lado. Collado tiene otros hijos producto de su primer matrimonio con María del Mar Dot Bohigas.