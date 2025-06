Mira por la ventana sin cesar: Hospitalizan a Alberto Vázquez de emergencia; esto sabemos

El cantante Alberto Vázquez fue hospitalizado de emergencia en una clínica en Torreón este 18 de junio a consecuencia de problemas cardiovasculares.

El compañero de César Costa en la película Caín, Abel y el otro (junto a Enrique Guzmán) fue internado en la clínica 71 del IMSS en Coahuila.

De acuerdo con el periodista Carlo Uriel, el cantante se encuentra delicado, pero estable, informó su hijo al comunicador.

Carlo Uriel aseguró que alrededor de las 18:00 horas (tiempo del centro de México) se da un informe médico acerca del estado de salud de Alberto Vázquez, intérprete de ‘Cosas’, canción que empieza con "Cada vez que veo por la ventana, miro para el parque sin cesar".

¿Qué enfermedades tiene Alberto Vázquez?

Alberto Vázquez se retiró de los escenarios de manera definitiva a consecuencia de una enfermedad respiratoria que le ocasiona problemas en la salud del corazón.

El intérprete de ‘El pecador’ padece una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) a consecuencia de fumar por más de 60 años.

“Me siento muy mal cuando por el EPOC, ya no quería pararme ni de mi cama, me empiezo a oxidar, me doy cuenta de que no es fácil, pero luego me acuerdo de mi público y el recuerdo de los aplausos me animan”, detalló en una entrevista para Sale el sol en 2021.

Vázquez, exponente del rock junto con otros artistas como el cantante Enrique Guzmán, dejó los conciertos en 2022 por una recaída del EPOC que ya afectó su corazón.

"Mi papá está en completa forma para poder grabar, no puede dar conciertos ya porque se lo recomendó el cardiólogo (...) todavía puede cantar, lo que no puede hacer es esfuerzo, como subir o bajar escaleras porque se agita", contó Arturo Vázquez, hijo de Alberto para Ventaneando.

Alberto Vázquez dio su último concierto en 2022. (Foto: Cuartoscuro)

El intérprete de ‘Anoche yo me enamoré’ tuvo otros problemas de salud relacionados con una parálisis facial en 2016.

“La boca ya se me corrigió, el lado izquierdo ya está bien, pero el ojo izquierdo todavía como que no lo puedo cerrar bien“, contó en una entrevista para el programa HOY durante su recuperación.

Este padecimiento lo llevó a cancelar presentaciones, incluida una gira junto a Enrique Guzmán (expareja de Silvia Pinal), César Costa y la cantante Angélica María. La única secuela que le quedó fue un poco de debilitamiento corporal, lo cual lo llevó a realizar ejercicio todos los días.

“Diario hago ejercicio, diario voy a entrenar un poquito porque estuve un tiempecito en la cama (...) Te debilitas por eso".

¿Cuáles son las canciones más conocidas de Alberto Vázquez?

Alberto Vázquez nació en Sonora en 1940 y a temprana edad se trasladó a la Ciudad de México para estudiar pintura, pero tuvo la oportunidad de cantar por primera vez a los 14 años, gracia a su papá.

En 1960, poco después de cumplir 20 años, lanzó su primer LP titulado Baladas y en 1962 debutó como actor en la película A ritmo del Twist.

Es considerado uno de los pioneros y leyenda del Rock and roll en México y las canciones más destacadas en su repertorio son: