Margarita Portillo asegura que Andrés García casi muere por sobredosis de cocaína: ‘Llegó muy mal’

Hace poco más de un año murió Andrés García, uno de los actores del Cine de Oro Mexicano más importantes de los últimos años, y a pesar de que ya pasó un tiempo de su fallecimiento, en las últimas horas desató polémica gracias a unas declaraciones que hizo Margarita Portillo, su viuda.

Esto gracias a que la mujer dio recientemente una entrevista en la que compartió algunos episodios desconocidos en su matrimonio y la vida del actor, sobre todo después de que le detectaron cirrosis. Además, puntualizó que, tras el deceso de su esposo, la vida cotidiana se volvió complicada.

“Ha sido muy difícil no querer salir casi, así el día al día. No quiero ir ni al super porque no quiero ver gente, es la ausencia, muchos recuerdos”, señaló Portillo en primera instancia.

Margarita Portillo fue la última esposa de Andrés García. El actor falleció el 4 de abril de 2023. (Instagram @andresgarciatvoficial)

Andrés García sufrió fuerte sobredosis de cocaína: ¿Qué pasó?

En una entrevista que dio con Matilde Obregón, la viuda de Andrés García compartió que antes de morir y ya diagnosticado con cirrosis, el actor de ‘Pedro Navajas’ seguía asistiendo a fiestas donde consumía diversas sustancias, entre ellas cocaína.

“Era por lo que Andrés no me llevaba a las fiestas, para que yo no me diera cuenta, porque si yo estaba, sí tomaba, pero otras cosas no”, señaló, y cuando le preguntaron a qué se refería, respondió: “la cocaína”.

Lo anterior pasó en una de las reuniones a las que no la llevó, donde sufrió una sobredosis de esta droga, por la cual ella tuvo que actuar rápido, a pesar de no saber qué es lo que tenía exactamente su esposo.

Margarita Portillo asegura que Andrés García nunca la llevaba a sus fiestas. (Foto: Instagram @andresgarciatvoficial)

“Llegó muy mal. Me ayudó un amigo nuestro y me dijo que me lo llevara al hospital porque pensó que no pasaba la noche. Tenía un pequeño concentrador de oxígeno, se estabilizó, y cuando se lo quitábamos, se le iba el oxígeno”mencionó.

En ese momento, ella desconocía que lo que su esposo experimentaba era una sobredosis hasta que se lo dijeron en el hospital.

“Vivo verdaderamente un infierno en el hospital, cuando me dice el médico internista; la desintoxicación -las primeras 72 horas- es lo más difícil, y fue terrible”, agregó.

Andrés El actor Andrés García falleció a los 81 años. (Foto: Instagram / @andresgarciatvoficial)

Andrés García le era infiel a Margarita Portillo, y ella sabía

Margarita Portillo también habló sobre las infidelidades de Andrés García, de las cuales ella tenía conocimiento, aunque nunca hizo nada al respecto ya que, argumentó, todo lo que hacía su esposo era de conocimiento público.

Además, mencionó que ella sabía de lo que Andrés García hacía cuando tenía una nueva relación: comprarle una casa a aquellas mujeres.

“Si era público (lo que hacía). No hacía nada. No (lo caché) porque nunca fui de vigilarlo, de quererlo cachar. En sus compromisos, en sus matrimonios, él siempre les ponía casa para que pudiera hacer de las suyas”, señaló.

El actor hacía cosas incluso frente a su esposa, como ver a otras mujeres de forma coqueta, pues siempre tuvo la fama de conquistador. “Peleábamos, a veces me enojaba mucho tiempo, a veces me venía a mi casa. Si íbamos en el carro y se le iban los ojos, le daba un zape. A él le daba risa”, dijo.

El actor Andrés García era muy coqueto incluso con su esposa a lado, aseguró Margarita Portillo. (Foto: @andresgarciatvoficial)

¿Andrés García intentó matar a Margarita Portillo? Esto dijo

Derivado de su consumo de drogas, Margarita Portillo aseguró que Andrés era un hombre muy violento, y que hubo un episodio en su relación en el que, durante un arranque de enojo, estuvo a punto de matarla.

“Era un peligro cuando tuvo la cirrosis, porque estaba tan descontrolado con la encefalopatía hepática, y era un peligro. Hay un episodio que ese sí no lo quiero contar, pero casi me mata”, mencionó Portillo.

Dichos episodios de su enfermedad lo hicieron violento, justificó su viuda, por lo que tuvieron que tomar medidas ella y sus enfermeros, como quitarle las armas que tenía.

“Le recogimos las armas, los enfermeros ya no querían trabajar con él (…) Sí me reconoció (cuando se le quitaron), pero tuvo una reacción muy fea”. No obstante, sí pudo resguardar las armas del actor.