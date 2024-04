Margarita Portillo asegura que Andrés García se le ha manifestado tras su muerte: ‘Supe que era él’

Mañana se cumple un año de la muerte de Andrés García, una de las que causó más polémica a lo largo de 2023 gracias a los diferentes conflictos entre Margarita Portillo y los hijos del actor. Y en vísperas de su aniversario luctuoso, su viuda hizo una serie de declaraciones.

Entre ellas, Portillo aseguró que su esposo la ha visitado en diversas ocasiones, y que en una de ellas incluso le tocó la ventana insistentemente.

Margarita Portillo asegura que Andrés García se le ha manifestado

En una entrevista que ofreció a Ventaneando, prácticamente a un año de su fallecimiento, la viuda del reconocido actor señaló que la última vez que este se le manifestó fue el Día de los Fieles Difuntos (2 de noviembre).

“Últimamente sueño con él. El 2 de noviembre se manifestó de alguna manera. Me estuvo tocando el cancel de mi cuarto, y yo pensaba que era un pájaro carpintero o algo así porque de una manera así consistente”, inició Portillo.

Margarita Portillo afirmó Andrés García ha estado presente tras su muerte. (Foto: Instagram @andresgarciatvoficial)

Después de que el ruido siguiera constante, decidió levantarse para ver qué ocurría, aunque dijo entender que era una señal que estaba dándole el actor de Chanoc (1967) para demostrarle que ahí estaba.

“Me levanté porque ya no me dejaba estar el ruido, me levanté y abrí la ventana y no era nada. Ya después seguía tocando y entonces supe que era él”, agregó.

La explicación que dio está basada en algunas tradiciones y creencias, como aquella relacionada con el Día de Muertos.

“En nuestra cultura mexicana, se supone que se abre un portal donde los que se fueron nos visitan entonces, se me hizo algo de alguna manera normal”, esto porque ocurrió el 2 de noviembre.

Margarita Portillo habló sobre Andrés García. (Cuartoscuro)

Margarita Portillo habla de la herencia y derechos sobre la imagen de Andrés García

De igual forma, en la entrevista le preguntaron por un tema que causó polémica en los primeros meses después de la muerte del primer actor: Su testamento y herencia.

Al respecto, Margarita Portillo reveló que Andrés García heredó algunas de sus pertenencias en vida, mismas que repartió entre ella y Rosa María García, hermana del actor que era gran amigo de Roberto Palazuelos.

“Le dejó instrucciones precisas de qué hacer a su hermana, pero está nombre de mi cuñada (una propiedad). Él en vida me dejó la parcela más pequeña, porque son dos parcelas; una de ellas, la más chica, está a mi nombre, pero eso lo hizo en vida”, aseguró la mujer.

Andrés García le dejó los derechos de su imagen a su viuda Margarita Portillo. (Foto: Instagram @andresgarciatvoficial)

En cuanto a los rumores que habían surgido sobre los derechos de imagen de Andrés García, su viuda reiteró que ella los tiene, por lo que en caso de que surgiera algún proyecto sobre la vida y obra de García, ella es la única autorizada para gestionarlo.

“Los derechos los tengo yo, de su filmografía y de todo eso los tengo yo, así está establecido en el testamento. Espero que si se dé un buen proyecto (de serie o película biográfica)”, finalizó.