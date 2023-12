Anahí tiene una media hermana de Perú: ¿Quién es Diana Puente y cómo es su relación con la cantante?

Hace unos días, Anahí sorprendió a sus seguidores al subir una foto con Diana, su media hermana originaria de Perú, de la cual pocos tenían conocimiento a pesar de que la cantante ya había hablado sobre ella antes.

A través de sus historias de Instagram, la vocalista de RBD compartió una foto con la mujer, que hoy tiene alrededor de 59 años y habría asistido a una de sus presentaciones en México como parte del Soy Rebelde Tour 2023.

“Te amo, hermana! Qué hermoso tenerte aquí conmigo Diana”, escribió la también actriz, acompañado de un emoji de corazón y una carita que denota nostalgia.

Historia de Anahí en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

¿Quién es Diana Puente, la media hermana de Anahí?

Diana Hitarina Puente Hidalgo, conocida simplemente como Diana Puente, es la media hermana de Anahí, producto del primer matrimonio de Enrique Manuel Puente, papá de ambas.

“Mi papá vivió un tiempo en Perú, donde su carrera como cantante era muy exitosa. Tuvo una primera esposa, de la cual yo tengo una hermana”, explicó Anahí en una entrevista con Joaquín López-Dóriga.

La hermana de la cantante es originaria del país andino, y en 1983 participó en el certamen Miss Perú, donde terminó como cuarta finalista, pero ganó el reconocimiento de ‘El rostro más bello’.

Diana Puente fue elegida como 'el rostro más bello' en Miss Perú 1983. (Foto: decoronasyreinas.com)

Poco se sabe sobre la vida de Diana pues, a diferencia de su famosa hermana, ella mantiene su vida privada. Se sabe que tiene un esposo llamado Alfie Buchacher Zuazo, con el que comparte varias fotos en Facebook. También tiene dos hijos.

La relación entre Anahí y su media hermana, Diana Puente

Cuando RBD visitó Palacio Nacional en Perú, por allá de 2006, Anahí reveló ante medios locales que tenía una media hermana en aquel país, aunque no dio más detalles.

“Yo tengo una media hermana aquí, en Perú, por eso, toda mi familia de México vino, aprovechando el concierto, ahora estamos todos juntitos (…) Somos una familia normal, muy feliz. Todos nos conocemos y queremos de toda la vida, no hay ningún drama. Mi papá tuvo dos matrimonios y ya”, explicó en aquella ocasión la cantante.

En una entrevista con Joaquín López-Dóriga este año, Anahí compartió que lleva muy buena relación con su hermana Diana.

Anahí y su hermana Diana. (Foto: Facebook / Alfie Buchacher Zuazo)

“No me gusta la palabra ‘media hermana’ porque no, es una hermana. Ese matrimonio (el de su papá con la mamá de Diana) no funcionó y se vino a vivir a México. Conoció a mi mamá, se casaron y nació mi hermana Marichelo. 6 años después yo llegué a este mundo”, compartió la cantante.

Diana visitó México en días pasados para asistir a uno de los conciertos de RBD en Foro Sol, y en aquella visita se le ve conviviendo feliz con la cantante.