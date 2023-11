Sálvame... de la enfermedad: Anahí vuelve a los conciertos tras abandonar escenario en ambulancia

Luego de que el pasado viernes Anahí abandonó en ambulancia un concierto en el estadio Allianz Parque (Sao Paulo), regresó a los escenarios de Brasil para continuar con Soy Rebelde Tour 2023 tras su emergencia médica.

“¡Los amo con todo mi corazón! Gracias por siempre. ¡I’m baaaack!”, escribió la cantante en Instagram, donde publicó de varios videos del concierto de este 19 de noviembre en la misma sede de la que había salido con fuertes dolores.

“Esta noche es muy especial”, dijo Anahí a sus fans en español y portugués, “es nuestro último show en Brasil. Muchísimas gracias”.

Durante su presentación, no faltó uno de los temas más famosos de la agrupación: ‘Sálvame’, que fue coreado el público de Sao Paulo, donde RBD tuvo seis fechas (12, 13, 16, 17, 18 y 19 de noviembre), antes de pasar a México.

“Hoy tengo mucho por qué celebrar”, mencionó Anahí al público, “anoche los veía a todos cantando ‘Sálvame’ y yo pidiendo a Dios estar aquí con ustedes. Yo pedía desde mi cuarto estar aquí con ustedes. La vida nos pone pruebas, con la salud no se juega... Dejar el hospital y volver a estar aquí... No me olviden”.

Anahí se presentó en el concierto de Brasil con sus hijos, luego de su emergencia médica.

A ese concierto también acudieron los hijos de Anahí: “Así me voy de Brasil. Así me despido de un país maravilloso que me ha dado el amor más bonito siempre: con mis bebés”, añadió en Instagram, donde se observa una foto al salir del escenario con ambos de la mano.

“Fueron días de muchas emociones. Lo que pasó con mi salud nos asustó. No entendí nada, estaba perfecta y de pronto no me podía mover del dolor. Lo último que quería era subir a una ambulancia hasta que no pude más. Las medicinas hacen tu trabajo, claro, pero también creo muchísimo en el poder de la intención que le pongamos a la vida y en la forma en que tomemos todo lo que pueda pasar”.

Anahí expresó que deseaba despedirse de sus fans en Brasil.

¿Qué le pasó a Anahí en Brasil?

La cantante de 40 años tuvo que salir del concierto con 4 canciones pendientes por una severa infección renal que, según explicó, le causó dolor en las costillas, espalda y cabeza, además de fiebre y escalofríos, además de que no podía caminar.

“Aquí estoy. Lo logré. Pude dar este show con mis hermanos que amo y gozarlo con todo! Gracias por cada mensaje, por cada palabra de cariño. En unos días estaré como nueva. Esto ya está sanando y vamos para adelante”, añadió después del concierto en Brasil.

Además, agradeció a su esposo Manuel Velasco Coello: “Gracias por cuidarme tanto, por nunca soltar mi mano y por toda la fuerza que me das. Seguimos. ¡RBD for life! Y vamos a nuestro México con un montón de sueños dentro de un veliz”.

Más tarde, en una historia de Instagram, mencionó que para ella era muy importante despedirse “bonito” de su público en Brasil: “que la última imagen que tuvieran de mí... no esas imágenes feas de hace dos días”.

Anahí explicó la razón por la que abandonó el concierto de RBD en Brasil. (Foto: Instagram @anahi)