Bertha, hermana de Octavio Ocaña, habla previo a sentencia de policía que habría disparado al actor

El miércoles se llevó a cabo la última audiencia en los Juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencias por el disparo que recibió Octavio Ocaña y derivó en su muerte el 29 de octubre de 2021, para determinar la sentencia de Leopoldo ‘N’, presunto culpable.

La familia del fallecido actor se ha pronunciado en más de una ocasión por justicia para ‘Benito Rivers’, papel que hacía en la serie Vecinos, y ahora esperan el fallo en contra del policía señalado por el delito de abuso de autoridad.

Leopoldo ‘N’ habría sido el servidor público que disparó a Octavio Ocaña durante una persecución en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Octavio Ocaña murió por disparo de arma el 29 de octubre de 2021. (Cuartoscuro)

Bertha Ocaña habla sobre próxima sentencia a policía por muerte de Octavio Ocaña

A las afueras de los juzgados, ubicados en Barrientos, Tlanepantla, se encontraba Bertha Ocaña, hermana de Octavio, acompañada de su abogado, Francisco Javier Hernández, quienes señalaron que con la próxima sentencia a Leopoldo ‘N’ se sienten más tranquilos.

“Lo que les puedo decir de este lado, gracias a Dios, todo tuvo pies y todo tuvo cabeza”, dijo la hermana del actor.

El policía que próximamente será sentenciado por la muerte de Octavio Ocaña se reservó su derecho a hacer algún tipo de declaraciones pues, de acuerdo con el defensor de Bertha y su familia, no había nada que pudiera decir y ayudarle a ‘limpiar’ su nombre.

Bertha, hermana de Octavio Ocaña, ha estado activamente pidiendo justicia por la muerte del actor. (Instagram: @berthaocaa)

Policía que habría matado a Octavio Ocaña, con nuevo semblante

La hermana del actor fallecido a los 22 años explicó que el policía, que este 14 de diciembre recibirá su sentencia, llegó a los juzgados con un semblante diferente al que tenía en un inicio, cuando comenzó el proceso legal en su contra.

“Cuando llegó, llegó con otros semblante, él incluso era más gordito, seguramente ya enfermó; ahora sí que el semblante ya es, yo quiero pensar, de aceptación. Ya se le ve la mirada que ya él acepta, el que calla otorga”, explicó.

Él no ha querido dar una sola declaración de nada de lo que él vivió. Él se va a llevar a la tumba lo que él vivió nada más hubiera gustado más que conocer la verdad, él no quiso de su viva voz darla a conocer no pasa nada”, agregó la joven.

Además, aseguró que ella como hermana de Octavio Ocaña nunca va a perdonar a Leopoldo ‘N’, quien será condenado por el homicidio del actor este 14 de diciembre.