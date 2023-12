Kate del Castillo habla de la seguridad en su encuentro con el ‘Chapo’: ‘Gente con metralletas’

La carrera de Kate del Castillo se ha visto marcada por un suceso ocurrido en 2015: Su reunión con Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, de la cual habló recientemente, en medio de la noticia sobre la muerte de su mamá, Consuelo Loera, y dio más detalles de los que ya se conocían.

Inicialmente, la actriz mexicana aceptó verse con el narco, ya que tenía planeado realizar una película contando su historia, aunque el haberse reunido con Guzmán le trajo muchos problemas legales en México.

‘El Chapo’ Guzmán se puso en contacto con Kate del Castillo aproximadamente desde 2014 a través de sus abogados, pues en ese entonces él estaba preso en el penal del Altiplano, mismo del que se escapó en julio de 2015.

La productora pensó que este hecho iba a detener los planes que ya existían de llevar a la pantalla grande la historia del capo, pero tres meses después de la fuga se reunieron junto al actor estadounidense Sean Penn, dos hijos de Guzmán Loera y personal de seguridad.

Kate del Castillo se sinceró sobre su experiencia previa a conocer a 'El Chapo'. (Foto: Cuartoscuro)

Kate del Castillo habla sobre las armas que portaba personal de seguridad del ‘Chapo’

En la entrevista que Kate del Castillo dio a Yordi Rosado, lanzada hace unos días, explicó que después de hablar con los abogados del narcotraficante, se empezó a mensajear directamente con Guzmán a través de un teléfono modificado que le hicieron llegar.

Su encuentro fue en Sinaloa, donde Kate fue acompañada de Sean Penn y un productor asociado. Se reunieron con Joaquín Guzmán, dos de sus hijos y otras personas en un sitio donde había un gran operativo de seguridad para evitar que los descubrieran.

“Cuando estábamos enfrente de este señor (el ‘Chapo’ Guzmán) y de dos sus hijos, estábamos rodeados de gente con metralletas, con AK47, con rifles, todos muy lejanos. Había muy poca luz, había muchas personas (…) sé que eran dos de sus hijos porque me los presentó”, explicó la actriz.

Kate del Castillo y 'El Chapo' Guzmán se reunieron en 2015. (Foto: Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez / Pedro Valtierra)

‘Chapo’ Guzmán armó un banquete para Kate del Castillo

De igual forma, Kate contó que en aquella reunión, el ‘Chapo’, que actualmente enfrenta una condena a cadena perpetua en Estadps Unidos, había mandado a preparar una gran cantidad y variedad de comida para Del Castillo, a quien se refería como ‘amiga’.

“Había unas señoras cocinando un banquetazo. Yo no podía ni tragar, no podía comer y lo habían hecho todo para mí. Me sentía supermal”, señaló la protagonista de La reina del sur.