Kate del Castillo y Luis García: Mamá de la actriz habla de la violencia en su matrimonio

Kate Trillo, la mamá de la actriz Kate del Castillo, contó en el marco del Día de las Madres que una de las etapas más difíciles fue cuando veía a su hija pasando un duro momento en su matrimonio con el exfutbolista Luis García.

Recientemente la protagonista de La Reina del Sur contó que una de las razones por las que se fue a vivir a Estados Unidos luego de sufrir violencia fue porque se sentía avergonzada ya que era una pareja muy mediática. Ahora la esposa de Eric del Castillo reveló más detalles.

“Fue horrible porque la pobre disimulaba”, le dijo a Sale el Sol. “Claro que hubo golpes, bueno yo no sé si sea yo metiche o no, ¿puedo decir algo? Sí, lo voy a decir porque nunca lo he dicho”, agregó.

¿Cómo era la relación de Kate del Castillo y Luis García?

Cuando Kate y el actual comentarista deportivo los visitaban, ella recuerda que notó algo particular en su actitud. “Iba a la casa y muy sonrientes, comíamos, muy contentos todos, se levantaban y se iban. Yo por la ventana, me acuerdo perfecto, que los veía. Él iba caminando siempre enfrente y rápido y ella atrás así con la cabeza agachada. Yo decía ‘¿Por qué camina así con Luis?, ¿por qué?’”.

Afirmó que “no fue fácil” para la también productora, quien llegó al altar en 2001 luego de que fueran vistos por primera vez juntos en el año 1999.

“En la casa donde vivía mi hija todas las puertas estaban rotas, todas las pateaba Luis o las tronaba y la pobre de Kate se escondía, se encerraba con llave y se sentaba en el piso agarradita llorando, esperando a ver a qué hora se dormía o a qué hora rompía la puerta. Se aguantó como un año y medio”.