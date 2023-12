Departamento de Leonardo García: Los defectos del edificio que el actor y vecinos denunciaron

Leonardo García continúa en una batalla legal en contra de la inmobiliaria Guillén Rivera, empresa a la que el actor compró un departamento en Tennyson 158 en la colonia Polanco y de donde fue desalojado el pasado 4 de diciembre. El hijo de Andrés García señala que hubo irregularidades desde el momento de la adquisición, además señaló que no ha sido el único afectado.

En un mensaje publicado en redes sociales, Leonardo detalla que el departamento lo compró en preventa pero que todo comenzó a complicar cuando fue descubriendo vicios ocultos que la inmobiliaria no quiso reparar.

Leonardo García fue desalojado de su departamento en Polanco por supuesto fraude inmobiliario. (Foto: Instagram @leonardogarciaof)

El desalojo de Leonardo García

En entrevista con De Primera Mano, el actor relató que, con lujo de violencia, tocaron la puerta de su vivienda y cuando fue a abrir le notificaron que sería desalojado del lugar.

“Me despertaron, de pronto comenzaron a golpear muy fuerte la puerta, estoy en shock”, comentó para el programa de Gustavo Adolfo Infante.

García señaló que desde que adquirió el departamento los desperfectos comenzaron a evidenciarse y, derivado de la negativa de la constructora para asumir las responsabilidades, él comenzó a arreglar los defectos.

“Estaba muy mal hecho... no es una cuestión de renta, yo pagué, la inmobiliaria nos abandonó”, dijo a las afueras del edificio.

Leonardo regresó al departamento para verificar que no quedaran cosas, las autoridades le informaron que la vivienda era propiedad de la inmobiliaria, postura que la empresa reiteró en una entrevista con Ventaneando.

Pablo Vizcaíno, abogado de la empresa, señaló que el histrión no podría recuperar el departamento.

“No hay forma en que él se quede con ese bien inmueble”, declaró.

Asimismo recalcó que se trataba de una “condena firme” y que, tras agotarse todos los recursos en torno al caso, no se podía revocar el veredicto.

Según el asesor legal, Leonardo debe un concepto de 5 millones 337 mil pesos de rentas no pagadas, más un millón de gastos y una pena convencional de 2 millones 500 mil pesos.

Estos son los vicios que denunciaron Leonardo García y otros inquilinos

Según las declaraciones de Leonardo García, el departamento tenía muchas irregularidades al igual que las viviendas de varios vecinos, por los que decidieron buscar una asesoría legal José Luis Guerrero, quien fuera el abogado del actor Héctor Parra.

Entre los principales vicios que presentaban los departamentos estaban:

Filtración de agua en techos y paredes

Inundaciones en el estacionamiento

Muros poco estables

“Nosotros tuvimos que pagar para que no se cayera ese inmueble, entonces no estarían molestos de que no les den la cara de algo que les vendieron que pareciera que es papel”, dijo el actor en un video.

Pese a haber procedido legalmente, los afectados no obtuvieron respuestas favorables por parte de Guerra y, por ello, Leonardo García que la inmobiliaria y el litigante se coludieron.

“Cuatro vecinos más de este edificio se juntaron y buscaron representación legal y la encontraron a través de Luis Guerrero el abogado que los iba a representar en la acción jurídica que no era la adecuada ni la correcta”, menciona en un video el actual defensor de García.

Leonardo menciona que nunca recibió una notificación previa del desalojo, solo sucedió de golpe con la irrupción de más de 15 policías en su domicilio, pero que esperaba que llegaran a un acuerdo, panorama que ahora ve complicado.