Eugenio Derbez es retenido en aeropuerto de NY por una sandía: ¿Qué hizo el comediante?

Eugenio Derbez regresaba a su casa en Los Ángeles desde el aeropuerto de Nueva York luego de acudir a una gala con Marc Anthony cuando fue retenido por las autoridades al encontrar un extraño objeto que trasportaba en su equipaje: una sandía.

El actor y comediante relató lo sucedido en sus redes sociales, en donde había presumido la fruta que le obsequió su fan Nadia Domínguez, a la que apodó como ‘Lady Sandía’. “Tallé esta sandía con mucho cariño y respeto, espero y te logre sacar una sonrisa”, le dijo ella en una nota.

El rostro de Derbez sobresalió en el jugoso alimento, gesto que el también director elogió como “una obra de arte” por la calidad del detalle en el trabajo.

Eugenio Derbez presumió la sandía con su rostro que le regaló una fan. (Foto: Instagram @ederbez)

¿Qué pasó con Eugenio Derbez en el aeropuerto de NY?

“Me tienen detenido, o sea, no detenido, me tienen esperando en lo que revisan mi equipaje porque me encontraron la sandía que me regaló ‘Lady Sandía’ en la calle. No sabía qué hacer con ella”, explicó Derbez al asegurar que los agentes estaban inspeccionando sus cosas, por lo que se alejó de la sala para hacer una transmisión.

Aunque confesó que pensó en que “va a ser un relajo cargar con una sandía”, también se le ocurrió autografiarla para dársela a alguno de sus seguidores en NY. Sin embargo, aunque sí plasmó su firma de recuerdo, no hizo una convocatoria por el poco tiempo con el que contaba.

“El caso es que la traje y aquí en seguridad, están los agentes, me tienen detenida la sandía y a mí. A ver si no pierdo el vuelo por ‘Lady Sandía’”, añadió.

¿Qué hizo Eugenio Derbez con la sandía?

Cuando logró que lo dejaran ingresar a la sala de espera con la sandía, Derbez cuestionó a sus seguidores el destino que debía darle. “Está bien bonita, ¿me la como?, ¿la pongo entre mis trofeos?”.

Al llegar a su casa contó qué es lo que decidió: guardarla en el refrigerador. No dudó en compartir el momento en el que se le ve ocupando un gran espacio junto al texto “fin de la historia”.