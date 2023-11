Victoria Ruffo desmiente divorciarse de Omar Fayad: ‘Tenemos crisis desde que nos casamos’

Hace unos días, empezó a circular información sobre la supuesta separación de Victoria Ruffo y Omar Fayad, quienes llevan 22 años de matrimonio. Y aunque en un inicio la actriz no quiso abordar el tema, recientemente lo desmintió.

Durante una reciente entrevista en el programa La Mesa Caliente, la actriz fue cuestionada directamente por los rumores que están alrededor de su matrimonio con el exgobernador de Hidalgo, y si es que existe algún tipo de crisis en su relación.

“Tenemos crisis desde que nos casamos”, respondió entre risas, y después mencionó que actualmente están: “Muy bien, tenemos una relación muy bonita. Nos casamos ya muy maduritos los dos”.

Cuando se le preguntó de dónde considera que surgió el rumor de separación entre ella y Fayad, mencionó que lo desconocía, pero: “Ya van varias veces que sale y que nos divorcian”.

“La verdad nada más nos reímos, porque además el día que pase pues obviamente va a pasar y punto, si es que pasa. Mi marido dice que él no se divorcia porque no va a cambiar de diablo para vivir el mismo infierno”, dijo a modo de broma, generando la risa de las conductoras.

Con lo anterior, desmintió la información difundida por el periodista Alex Kaffie, quien había asegurado tener información sobre el divorcio de Victoria Ruffo y Omar Fayad.

Omar Fayad y Victoria Ruffo tienen 22 años de casados; contrajeron nupcias en 2001. (Instagram / @omarfayadmeneses)

Victoria Ruffo confiesa por qué no estará en reality de Derbez

En la misma entrevista, le preguntaron por la posibilidad de participar en una temporada de la serie De Viaje Con Los Derbez, encabezada por Eugenio Derbez, padre de su hijo José Eduardo, quien también aparece en el reality show.

De forma directa y hasta cierto punto bromista, la actriz de La Madrastra (2005) aseguró que ella sí tendría la disposición de formar parte del programa, aunque hay un tema que le imposibilitaría aceptar la oferta.

“Mira yo sí (participaría en el reality), yo estoy en la mejor disposición, pero no creo que se pueda hacer porque no me van a poder pagar bien”, dijo Ruffo.

Victoria Ruffo no participaría en la serie de Eugenio Derbez y su familia. (Foto: Instagram / @ederbez / @victoriaruffo)

También dijo que aceptaría siempre y cuando el comediante no apareciera con ella en alguna de sus escenas.

Yo sí lo perdono (a Eugenio Derbez), yo no tengo ningún problema con él. Yo si viene aquí platico con él, claro que sí”, aseguró la famosa actriz, quien agregó que su hijo no interviene en la relación o los problemas que pudieran existir entre ella y el protagonista de Radical (2023).