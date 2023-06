Omar Fayad se despide del PRI: ‘No estoy buscando irme a ningún lado’

Una era toca a su fin. El ex gobernador de Hidalgo, Omar Fayad ha presentado su dimisión del Partido Revolucionario Institucional (PRI), según dio a conocer con Azucena Uresti.

A unos meses de haber concluido su periodo como mandatario estatal, Fayad se ha unido a la lista de políticos que deja el partido tricolor por desacuerdos con las dirigencias.

Aunque no dejó claro su futuro en la política, el ex gobernador aseveró que no está buscando irse a algún lugar, ni tiene planes de alianza’.

En marzo pasado, Fayad hizo público su descontento por la destitución de Osorio Chong de la coordinación del PRI en el Senado. ‘Lo que está ocurriendo en el @PRI_Nacional ya no es sorpresa para nadie’, expresó a través de Twitter.

En ese sentido, el funcionario confesó que dentro del partido ya no se toma en cuenta la decisión de ningún otro militante más que la de Alejandro Moreno, mejor conocido como ‘Alito’.