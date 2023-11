Eugenio Derbez reacciona al supuesto divorcio de Victoria Ruffo: ‘No sé qué haya ‘Fayad-o’

“Me da mucha pena”, contestó el actor Eugenio Derbez, quien se encuentra celebrando el estreno de su película Radical, cuando se le preguntó sobre el supuesto divorcio de la actriz Victoria Ruffo y el político Omar Fayad.

La actriz Victoria Ruffo conoció a Omar Fayad al poco tiempo después de que terminó su relación amorosa con Eugenio Derbez, con quien comparte a su hijo: José Eduardo Derbez. La actriz y el político tienen alrededor de 22 años de matrimonio.

A principios de noviembre, por medio de redes sociales, se comenzó a especular sobre el divorcio de Victoria Ruffo luego de que el periodista Álex Kaffie asegurara en su canal de YouTube que la pareja está realizando los trámites de su separación.

Hasta el momento, ninguna de las personalidades se han pronunciado al respecto; sin embargo, durante el estreno de Radical en Miami, Eugenio Derbez dio su opinión sobre el supuesto divorcio de Victoria Ruffo.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre el supuesto divorcio de Victoria Ruffo?

La noche de este 3 de noviembre, Eugenio Derbez se presentó al Miami Film Festival para presentar la cinta de Radical. En la alfombra roja de aquel evento, fue abordado por el programa ¡Siéntese quien pueda! para preguntarle su opinión sobre los rumores del divorcio de su expareja.

“No sé, me estoy enterando ahorita. Me da mucha pena porque hacían una bonita pareja, no sé qué es lo que haya ‘Fayad-o’”, contestó el protagonista de No se aceptan devoluciones (2013), quien puntualizó lo siguiente: “ojalá estén bien los dos que es lo importante”.

Victoria Ruffo tuvo una relación amorosa con Eugenio Derbez (Foto: Instagram / @ederbez / @victoriaruffo)

Asimismo, el reportero de ¡Siéntese quien pueda! y Eugenio Derbez bromearon sobre los rumores utilizando algunos de los titulares de sus películas.

“En tu experiencia que tú te divorciaste de ella, ¿dirías que fue un proceso Radical o que No se aceptan devoluciones?”, preguntó el reportero, a lo que Derbez contestó riéndose: “No, no, ahí No se aceptan devoluciones.

De igual manera, el pasado 4 de noviembre, Eugenio Derbez fue invitado al programa de El Gordo y la Flaca, en el que también hizo bromas sobre los rumores del divorcio de la intérprete mexicana.

¿Qué pasó entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

De acuerdo con la revista Quién, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se conocieron en la década de los ochenta cuando la actriz grababa la telenovela de Simplemente María (1989) con la que compartió créditos con Silvia Derbez.

Ambos intérpretes iniciaron una amistad que se convirtió en un noviazgo con el que procrearon a su único hijo: José Eduardo Derbez; sin embargo, en entrevista con Yordi Rosado, el actor aseguró que el embarazo imprevisto hizo que su relación terminara.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se separaron a principios de la década de los noventa. (Instagram: @victoriaruffo / @ederbez)

“A partir de ahí (del embarazo) la relación se descompuso inmediatamente... ella me dijo ‘vete’ y nos separamos un tiempo”, explicó el mexicano.

En la actualidad, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se han distanciado, pero no llevan una mala relación. Esto fue lo que comentó José Eduardo Derbez en una ocasión con Ventaneando:

“Mis papás no tienen contacto hace muchísimos años, no tienen por qué. Pero no hay ningún rencor ni ningún odio”, aseguró José Eduardo.