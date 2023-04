¿José Eduardo Derbez olvidó pasar el mensaje? Victoria Ruffo niega condolencias de Eugenio Derbez

Victoria Ruffo contó que no recibió las condolencias de Eugenio Derbez luego de la muerte de su madre. (Foto: Especial)

A principios de marzo murió Guadalupe Moreno, mamá de Victoria Ruffo, por lo que Eugenio Derbez aseguró que, aunque no quiso acercarse directamente a su expareja, mandó sus condolencias por medio de su hijo en común José Eduardo.

Sin embargo, tal parece que al actor se le habría olvidado pasar el recado, aunque secundó la afirmación que hizo su padre durante las 100 representaciones de la obra de teatro La Clase.

“Sí, cuando murió mi abuela. Yo estaba en Argentina haciendo unas cosas y mi papá me dio el mensaje. Estoy pensando a ver si sí se lo pasé o no, pero mi papá sí me dijo ‘dile a tu mamá que lo siento mucho’”, contó a medios como Imagen Televisión.

Sin embargo, fue su mamá -quien desde el término de su relación ha mantenido una áspera relación con el comediante- quien negó los dichos. “No me dijo nada. Yo hasta dije: ‘qué poca abuela’, pero bueno, hay un Dios que todo lo ve”, reveló entre risas.

Los periodistas informaron a Ruffo que Derbez habría dicho que no lo hizo de manera oficial para no ser imprudente con ella en un momento de duelo, pero la actriz reaccionó: “Pues si siempre ha sido imprudente (…) Todavía hay muchas cosas que limpiar después de 30 años”, añadió con sentido del humor.

En su momento, el también director expresó: “La verdad es que no supe qué hacer porque, como la situación ha estado complicada (…) Se lo mandé con José Eduardo, no quise marcarle en ese momento porque no sabía cómo iba a reaccionar”.

Victoria Ruffo quiere ir de viaje con los Derbez

La madrina de la puesta en escena aseguró que lleva unos días bien y otros mal tras la pérdida de su progenitora, pero asegura que agradece a la vida “que mi mamita nos vivió mucho tiempo, estuvo con nosotros siempre muy unida”.

Una forma de distraerse sería irse de viaje, por lo que se apuntó para la cuarta o quinta temporada del reality De viaje con los Derbez. “Si me invitan yo voy de viaje con los Derbez, claro. Vámonos a Dubái”.

En tanto, José Eduardo se pronunció sobre la razón por la que sus padres han mantenido distancia: su supuesto matrimonio falso. “Ella ya me ha dicho varias veces que me confesará la verdad en el lecho de muerte”.