Kourtney Kardashian revela que tuvo una cirugía fetal urgente: ‘No estaba preparada para el miedo’

La influencer Kourtney Kardashian, perteneciente a la familia de celebridades Kardashian-Jenner, se pronunció por primera vez sobre la operación de emergencia a la que se tuvo que someter para poder salvar la vida del bebé que espera con Travis Barker.

Kourtney Kardashian y Travis Barker, quien es el baterista de la agrupación Blink-182, se conocieron desde principios de los 2000; sin embargo, no fue hasta 2021 que se convirtieron en pareja y un año después se casaron en una ceremonia en Italia.

En diversos capítulos del reality llamado The Kardashians, que sigue la cotidianidad de la familia de Kourtney, la pareja expresó que tenían problemas reproductivos.

Kourtney Kardashian anunció su embarazo con una pancarta en el concierto de Blink-182. (Foto: Instagram / @kourtneykardash)

¿Por qué operaron a Kourtney Kardashian?

A mediados de junio de este año, durante uno de los conciertos de Blink-182, Kourtney Kardashian reveló con un cártel que estaba a la espera de su primer hijo con el baterista.

“Travis, estoy embarazada”, se podía leer en el cartel que alzó la modelo. Tras aquel anuncio, la pareja no dio más detalles sobre el proceso y no han publicado el capítulo del reality The Kardashians en el que se trate la situación familiar.

La pancarta con la que Kourtney Kardashian anunció su embarazo. (Foto: Instagram / @kourtneykardash)

El pasado 4 de septiembre, en conversación con el medio People, una fuente cercana a los famosos reveló que Kourtney tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Ese mismo día, la cuenta de Blink-182 anunció que Travis Barker se retirará temporalmente de los escenarios por una emergencia familiar.

Sin embargo, no se dieron detalles de lo que sucedió hasta que este 6 de septiembre Kourtney Kardashian habló de la situación en su Instagram.

¿Qué pasó con el bebé de Kourtney Kardashian y Travis Scott?

Por medio de una publicación, en la que aparecen las manos de Travis Barker y Kourtney Kardashian, la modelo explicó lo que sucedió con su bebé.

“Estaré eternamente agradecida a mis increíbles médicos por salvar la vida de nuestro bebé. Estoy eternamente agradecida a mi marido, que corrió a mi lado desde la gira para estar conmigo en el hospital y cuidarme después, mi roca. Y a mi madre, gracias por sostener mi mano durante todo esto”, escribió la famosa.

Travis Barker y Kourtney han revelado detalles de su relación en el programa de ‘The Kardashians‘. (Foto: Instagram / @kourtneykardash)

Kourtney aseguró que sus embarazos anteriores no habían presentado dificultades, por lo que la situación de acudir de emergencia al hospital la asustó:

“No estaba preparada para el miedo de precipitarme a una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda empezar a entender esa sensación de miedo. Ahora entiendo y respeto mucho más a las madres que han tenido que luchar por sus bebés durante el embarazo”.

De acuerdo con el sitio especializado de Mayo Clinic, una cirugía fetal es un procedimiento que se le realiza al feto en el útero para ayudar su desarrollo.

La influencer puntualizó en su mensaje que su bebé se encuentra a salvo y que todavía no ha nacido.