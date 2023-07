¿Quién es Ethan Slater, actor con quien Ariana Grande supuestamente sale tras su divorcio?

Ethan Slater y Ariana Grande compartirán pantalla en la adaptación cinematográfica de Wicked, que tiene programado su estreno en las salas de cine en noviembre de 2024, por lo que después de trabajar juntos se ha reportado que comenzaron a salir.

Recientemente, la cantante anunció su divorcio de Dalton Gomez, por lo que estaría iniciando un romance con el actor de Broadway. “Ariana y Dalton se separaron en enero. Ella y Ethan comenzaron a salir recientemente y él está separado de su esposa”, le dijeron fuentes cercanas a People.

El rodaje en el Reino Unido comenzó el año pasado, por lo que se habría reportado que parte de la decisión de la ruptura de la cantante tras casi 2 años de matrimonio fueron los problemas que conllevó la larga distancia por la filmación. Grande interpretará a Glinda, la bruja buena, en el filme dirigido por Jon M. Chu, mientras que Slater, de 31 años, dará vida a Boq.

Ethan Slater interpretará a Boc en 'Wicked'. (Foto: Twitter @ethansaslater)

La trayectoria de Ethan Slater

El nacido en 1992, creció en Maryland y acudió a las escuelas Charles E. Smith, Vassar College en Poughkeepsie en Nueva York y Georgetown Day School en Washington. Aunque su debut televisivo fue en Murphy Brown, su popularidad llegó con el papel principal en el musical SpongeBob SquarePants entre 2017 y 2018.

Por esta actuación fue nominado a un premio Tony en 2018 y consiguió un premio Drama Desk. Otros títulos de su carrera incluyen Baghdaddy, Camelot, Assassins, Goodnight, Oscar, Fosse/Vernon, The Man Behind the Camera, Law & Order: Special Victims Unit y The Marvelous Mrs. Maisel.

En cuanto a su vida personal, conoció a la cantante Lilly Jay cuando todavía estaba estudiando y se casaron en noviembre de 2018, luego de seis años juntos. En enero de 2023 dio a conocer la llegada de su primer hijo en una publicación de Instagram.