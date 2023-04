Imelda Garza relata cómo fueron los últimos días de Julian Figueroa: ‘Estaba en paz’

El repentino fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, causó conmoción en la industria del espectáculo y entretenimeinto, pues tenía una carrera que iba en ascenso tanto en la música como en actuación, pues su último trabajo fue en Hollywood.

Aunque Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián, estuvo presente cuando Maribel Guardia ofreció sus primeras palabras después del funeral y cremación de su hijo, y dijo algo sobre la urna del joven artista, compartió recientemente cómo vivió las últimas horas de su esposo con vida.

Maribel Guardia e Imelda Garza en una reunión con distintos medios de comunicación. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Julián Figueroa estuvo con su familia

En una plática que tuvo con su tía, la periodista Addis Tuñón, del programa De Primera Mano, ‘Ime’ compartió que aquel día todo parecía transcurrir con normalidad, a excepción de que el artista de 27 años tenía algunos días sin dormir, pues se encontraba triste por el aniversario del natalicio de su papá, Joan Sebastian, quien falleció en 2015.

“Julián estuvo el domingo con nosotros viendo series, estábamos juntos. En la tarde se sentía muy mal porque no había dormido en tres días, estaba muy deprimido por lo de su papá”, explicó la joven influencer, y agregó que el hijo de Maribel Guardia bajó al cuarto de videojuegos, pues quería descansar un rato.

“A mí me pareció muy normal que fuera a tratar de recostarse un rato, pero sí me llamó la atención que no hubiera subido”, señaló Imelda, quien decidió bajar a ver qué ocurría.

Julián Figueroa estuvo casado por seis años con Imelda Garza. (Foto: Instagram / @julian_f.f)

Imelda Garza cuenta cómo encontró el cuerpo de Julián Figueroa

Cuando la joven actriz bajó, tocó la puerta del cuarto, y al no recibir respuesta decidió entrar. “Vi como que estaba dormido, porque estaba en posición de dormido, las piernas incluso las tenía cruzadas como él dormía, no había nada diferente”, señaló.

No obstante, al acercarse a Julián se dio cuenta de que había algo anormal. “Lo toqué de la pierna para moverlo y para tratar de despertarlo y sentí que la pierna estaba como muy fría, entonces prendí la luz y vi que tenía la boca morada”, describió su viuda.

En cuanto se dio cuenta de que algo no andaba bien, decidió llamar a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, pues esta se encontraba trabajando en una obra de teatro.

Maribel Guardia acompañada de su esposo Marco Chacón e Imelda Garza tras el funeral de Julián Figueroa. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

También detalló que decidió llamar a una ambulancia ya que, por los nervios del momento, dijo que no estaba segura de escuchar el latido en el corazón de Julián, pues Marco le dio esa indicación.

Cuando llegaron los paramédicos, le informaron que lamentablemente ya no contaba con signos vitales, y que podría tener algunas horas de haber fallecido.

Imelda Garza lidió las primeras horas sola

De acuerdo con lo que describió Imelda Tuñón en la plática publicada por DPM, en las horas siguientes estuvo lidiando sola con paramédicos y policías que llegaron al sitio, pues Chacón fue a recoger a Maribel Guardia para llevarla a cenar y darle la noticia.

Además, describió que su hijo José Julián estaba en su cuarto, por lo que en ratos subía para verificar que todo estuviera bien con el niño.

No fue hasta que llegó uno de los padrinos de Julián Figueroa que ella pudo ir con el pequeño que compartía con su esposo, sin darle todavía la noticia.

“Lo único que me da paz es que cuando lo encontré estaba en posición de dormido, no tenía ninguna señal de que hubiera sufrido, estaba en paz, y quiero pensar que se durmió soñando con su papá y que ahí se fue con él”, dijo Imelda.