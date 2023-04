Julián Figueroa: La casa que heredó de Joan Sebastian y pertenecía a familia de Salma Hayek

En los últimos días se ha revivido en redes sociales que, entre las propiedades de Julián Figueroa, quien falleció el 9 de abril, se encuentra una residencia que perteneció a la familia de Salma Hayek.

Aquel domicilio, ubicado al sur de Veracruz, fue inicialmente adquirido por su padre, Joan Sebastian, hace aproximadamente 20 años, con la intención de remodelarla y convertirla en algún negocio, como un restaurante, proyecto que no se concretó.

Antes de fallecer, el llamado ‘Poeta del Pueblo’ heredó la casa en la que creció Salma Hayek al hijo que tuvo con Maribel Guardia, quien no tuvo la oportunidad de remodelarla, intención que manifestó en más de una ocasión.

Julián Figueroa Heredó una propiedad de Joan Sebastian ubicada en Veracruz. (Foto: Instagram / @julian_f.f)

Casa de Julián Figueroa en Veracruz ¿tenía problemas?

En los últimos años se especuló que la propiedad adquirida por el intérprete de ‘Tatuajes’ estaba abandonada y en malas condiciones, situación que preocupaba a los vecinos del lugar porque podría significar un peligro.

Por lo tanto, se pedía responsabilidad del dueño (en este caso el hijo de Joan Sebastian) para arreglarla. En marzo de 2022, el joven cantante habló con el programa De Primera Mano y explicó que, si bien la casa era de su propiedad, no fue su responsabilidad que estuviera en esas condiciones.

“Es cierto, soy el dueño de la propiedad que en algún momento fuera de Salma, más bien del papá de Salma, donde ella creció. El tema que empezaron a hacer (público) es que yo la tenía en la ruina; eso no es cierto”, inició el hijo de Maribel Guardia.

Hace un año, Julián explicó que la casa ya estaba ‘en ruinas’ al momento en que la adquirió su papá, y que por cuestiones económicas no pudo hacerle arreglos, aunque en más de una ocasión se dedicó a limpiarla y hacer lo que estuvo en sus manos por ella.

“La he limpiado, he hecho un montón de cosas ahí, pero ahorita no tengo el capital para hacer un hotel o un restaurante ahí. No soy responsable (de sus condiciones). Mi papá me la regaló con mucho cariño pero no voy a descuidar la educación de mi hijo o la vida de mi hijo para restaurar una casa que no dejé en ese estado”, aseguró en su momento.

Así lucía en noviembre de 2021 la casa de Julián Figueroa que perteneció a la familia de Salma Hayek. (Foto: Google Maps) Así lucía en noviembre de 2021 la casa de Julián Figueroa que perteneció a la familia de Salma Hayek. (Foto: Google Maps)

¿Cómo era la casa de Julián Figueroa que perteneció a Salma Hayek?

La propiedad que Joan Sebastian heredo a su hijo Julián Figueroa se encuentra ubicada en la Av. 18 de marzo número 520 en Coatzacoalcos, Veracruz, a unas cuadras del Golfo de México.

Aunque actualmente es una casa abandonada, cuando los papás de Salma Hayek la habitaban se dice que tenía acabados de lujo y un gran jardín con espacio para estacionar varios automóviles.

Esta casa está ubicada en una colonia popular en la ciudad veracruzana.