Adal Ramones confirmó que será papá por cuarta vez a los 61 años

Adal Ramones está celebrando el embarazo de su esposa por lo que, tras buscar agrandar su familia, el conductor confirmó que el próximo año llegará un nuevo miembro con su segundo hijo en común con Karla de la Mora.

El bebé será su cuarto hijo tras el nacimiento de Paola, Rodrigo –producto de su primer matrimonio con Gabriela Valencia– y Cristóbal, de su relación más reciente, quien este año cumplió 2 años. “Vienen muchas cosas para el año que viene porque, eres el primer medio al que le voy a decir que sí, ya lo puedo confirmar, voy a ser papá otra vez”, le dijo a Venga la Alegría.

El comunicador tendrá 61 años el primer semestre de 2023, cuando esperan el nacimiento. “Había salido una nota de repente, pero yo creo que alguien nos vio ir a la clínica, pero no había nada todavía”, agregó ante las especulaciones que surgieron semanas atrás.

Quienes celebraron recientemente su quinto aniversario después de conocerse en un aeropuerto, llevan aproximadamente tres meses en la dulce espera. “Yo no sé cómo cuentan las mujeres las semanas, pero creo que tiene 13 semanas, o sea creo que lo estamos esperando para finales de mayo”, explicó con una sonrisa.

La razón por la que Adal Ramones se distanció de Yordi Rosado

En entrevista con Adela Micha, Yordi Rosado reveló que el desarrollo –o término– de sus relaciones sentimentales fue algo que interfirió en la relación de amistad que mantuvo con Adal Ramones durante los años de transmisión del programa Otro rollo.

“Siempre me quiso Adal como su hermano y me cuidó mucho, pero lamentablemente en ese cuidado se metió quizá más en mi relación de lo que tenía que meterse (…) Muchas veces le hice caso, pero cuando él se empieza a separar, yo siendo su mejor amigo, no me entero”, argumentó.

Después de llamarle para preguntar qué estaba pasando, aseguró que lo evitó durante seis meses, lo que lo enojó porque no le pareció que hubiera una confianza recíproca.

“Si yo te dejé entrar tanto en mi relación, ¿por qué cuando tú tienes algo en tu relación, que no quieres que te comente tanto lo bueno como lo malo, te alejas? No me parece chingón (…) Se fracturó suficiente como para ya no tener la amistad que teníamos. Ya no somos mejores amigos. Si nos queremos, nos frecuentamos muy poco, casi nada”.