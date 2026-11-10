Feria Nacional de San Marcos desmiente cartel musical que circuló en redes sociales

El Patronato de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) se deslindó de un cartel viral que circuló en las últimas horas en redes sociales y que presuntamente filtraba a los artistas que se presentarían en el Foro de las Estrellas para la edición 2027.

Año con año, la FNSM reúne a millones de personas gracias a sus llamativos conciertos, espectáculos, gastronomía, juegos mecánicos y pirotécnicos, además de actividades tradicionales.

De acuerdo con cifras oficiales de las autoridades, la edición 2026 tuvo una asistencia de más de 8 millones de personas y generó una derrama económica que superó los 10 mil millones de pesos.

Además, según datos del gobierno, en la última edición se generaron 35 mil empleos alrededor de la feria —entre directos e indirectos— y la ocupación hotelera y de hospedaje mediante plataformas como Airbnb alcanzó hasta el 92 por ciento durante los fines de semana.

¿Qué dijo la FNSM sobre el cartel que circuló en redes sociales?

Por medio de sus redes sociales, la FNSM anunció que “se deslinda completamente de la información que está circulando en redes sociales referente a los posibles artistas que se presentarán en el Foro de las Estrellas 2027”.

En ese sentido, invitó a los posibles asistentes a esperar la información oficial, que será publicada mediante sus cuentas de Facebook (@ferianacionaldesanmarcosoficial), Instagram (@fnsm_oficial) y TikTok (@fnsm_oficial).

El cartel que fue negado por la organización del evento suponía la participación de artistas internacionales como Robbie Williams, Lenny Kravitz y Kings of Leon, entre otros, además de nacionales como Grupo Firme, Zoé y El Tri.

El programa general y los artistas que se presentan en el Foro de las Estrellas suelen darse a conocer en enero. En ediciones anteriores, los eventos del Palenque, el serial taurino y otros anuncios se dieron a conocer entre febrero, marzo y abril.

¿Cuándo se celebra la Feria Nacional de San Marcos 2027?

La información oficial disponible hasta el momento únicamente corresponde a las fechas de la FNSM y a las tres candidatas oficiales a reina del evento.

La próxima edición de la FNSM se realizará del 17 de abril al 9 de mayo de 2027, de acuerdo con el arte oficial que dio a conocer recientemente el Patronato del evento en redes sociales.

Además, actualmente se realizan actividades oficiales relacionadas con la elección de la próxima reina de la Feria Nacional de San Marcos. Según dio a conocer la organización, las tres candidatas se llaman Dayana, Valeria y Melany.

Como parte del itinerario, se realizará la pasarela de candidatas a reina de la FNSM el viernes 13 de noviembre a las 18:00 horas, tiempo local, en Meridiam Park. El evento tendrá acceso gratuito.

Además, las candidatas encabezarán la Caravana de Reinas y Princesas este sábado 14 de noviembre, a partir de las 16:00 horas, tiempo local, desde avenida Constitución hasta el Jardín de San Marcos.

Las votaciones para elegir a la reina se realizarán el 28 y 29 de noviembre mediante urnas digitales, cuyas ubicaciones se darán a conocer en los próximos días.