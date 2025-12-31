Santa Fe Klan invita a fiesta con tamales y pozole GRATIS para despedir 2025: ¿Dónde es y a qué hora empieza?

Santa Fe Klan invitó a las personas a una fiesta con tamales para recibir el Año Nuevo 2026. (Foto: Cuartosucro/IAGemini)

Comienza la celebración de Año Nuevo 2026, pero si no tienes plan para despedir el 2025 y escuchar las campanadas, una opción más es acudir a la fiesta de Santa Fe Klan.

El cantante mexicano invitó a los interesados a “su barrio” para disfrutar un poco de su música mientras se degusta un plato de pozole o un tamal, los cuales van por su cuenta.

No es la primera vez que Santa Fe Klan “se mocha” con regalos para la gente que vive cerca de él, pues en enero pasado dio juguetes para los niños en situación de pobreza en su estado natal: Guanajuato.

Santa Fe Klan anunció una fiesta para recibir Año Nuevo 2026 en su casa. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Dónde es la fiesta de Santa Fe Klan?

Santa Fe Klan ya armó el bailongo y no solo eso, pues también pidió llevar chelas, ponche, tostadas y los limoncitos para comer pozole, que a él le toca invitar la comida.

“El 31 voy a hacer un baile aquí afuera de mi casa para que se vengan a cenar acá al barrio, yo pongo los tamales, el pozole y las caguamas, no más tráiganse las tostadas, los limones, el ponche o lo que quieran traer de cenar para juntarnos todos”, escribió en una historia temporal en su Instagram.

El intérprete de ‘Debo entender’ confirmó que la fiesta es en su tienda de ropa y barbería ubicada en Guanajuato.

La dirección exacta es Calle La Bufa, casi esquina con Piedra Verde, manzana 5, lote 12, en la colonia Santa Fe.

El cantante Santa Fe Klan informó que la fiesta comienza a partir de las 5:00 p.m, una hora antes de que cierre la tienda, así que también puedes comprar algún productor de su marca si llegas puntual.

Además de la tamaliza y del pozole gratis, Ángel Jair Quesada, nombre real del artista, confirmó diferentes invitados locales que interpretan cumbia y son los siguientes:

Sonido Charly

La cumbita

Asimismo, interpreta canciones de su repertorio mientras toca el acordeón, así que también es un concierto gratis para recibir el Año Nuevo 2026.

La invitación de Santa Fe Klan para su fiesta de Año Nuevo. (Foto: Captura Instagram)

Santa Fe Klan cancela evento para “su barrio”

Santa Fe Klan no solo repartió juguetes en vísperas del Día de Reyes 2025, ni planeó una fiesta para recibir el Año Nuevo 2026, también organizó un baile para el día de San Judas Tadeo en octubre pasado.

El evento musical era gratuito, pero a cambio de la asistencia, pedía diferentes insumos para donarlos a quien más lo necesitara.

"El 28 de octubre voy a hacer un baile por la fiesta de San Juditas aquí en mi barrio. Entrada gratis, nomas tírenme paro de traer un apoyo para la gente necesitada con medicina, ropa, juguetes, despensa o cualquier apoyo que puedan traer. Todos somos uno mismo, ¡viva Guanajuato!“, escribió en su cuenta de Instagram.

El cantante de rap y corridos no obtuvo los permisos necesarios de las autoridades, por tanto, tuvo que cancelarlo luego de la alcaldía se los negó e incluso ‘amenazó’ con imponer sanciones y multas por no cumplir con los lineamientos necesarios de solicitud, revisión de protección civil y más para organizar el concierto.