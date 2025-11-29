Bolo Fest 2025 EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver HOY la transmisión del desfile navideño?

El desfile del Bolo Fest 2025 se transmitirá en vivo a través de streaming.

Declaramos la temporada navideña inaugurada: este sábado se realiza el Bolo Fest 2025, uno de los eventos más esperados por chicos y grandes. Y aunque no puedas asistir, hay una forma de verlo en vivo.

El Bolo Fest es un evento completamente gratuito que se realiza sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, donde participan miles de personas tanto en la organización y realización, como de público.

Si eres de otro estado o por alguna razón debes quedarte en casa y no puedes ir, pero tampoco quieres perderte del evento de Navidad que lleva algo de magia consigo, te contemos de qué forma puedes verlo.

Canales de transmisión en vivo para ver el Bolo Fest 2025

La empresa encargada de su organización anunció hace algunas semanas que el desfile lo transmitirán completamente en vivo a través de sus canales de streaming oficiales.

Dónde ver en vivo el Bolo Fest: desde el canal de YouTube o a través de su perfil oficial en TikTok.

Esto para que nadie se pierda de todas las sorpresas preparadas por el Bolo Fest 2025, que además contará con un ‘invitado especial’ que llega desde Londres para unirse a la fiesta de Navidad anticipada.

El Bolo Fest 2025 es un desfile navideño. (Fotoarte: El Financiero / Fotos: Cuartoscuro / Shutterstock)

Fecha y horario: ¿Cuándo y a qué hora es el Bolo Fest 2025?

Como cada año, el Bolo Fest se realiza a finales de noviembre a fin de ser uno de los eventos que inaugure las fiestas decembrinas, que ya ‘nos respiran en la nuca’ (y no es queja).

A partir de las 15:00 horas inicia el recorrido, que es de poquito más de tres kilómetros, sobre Paseo de la Reforma, una de las vialidades más importantes de la Ciudad de México.

Recorrido del Bolo Fest 2025

El recorrido del Bolo Fest 2025 comienza en el Ángel de la Independencia, y de ahí recorrerá gran parte de Paseo de la Reforma (que cerrará vialidades, para que lo tomes en cuenta).

Finaliza en el Monumento a la Revolución, donde también se esperan varias sorpresas para chicos y grandes, pues recordemos que en el desfile participarán varios protagonistas de series animadas.

¿Cuánto cuesta ir al Bolo Fest 2025?

Es un evento completamente gratuito y para toda la familia. Lo único que debes tomar en cuenta es que seguramente irán muchas personas, así que si quieres estar ‘en primera fila’, te recomendamos llegar temprano. Aquí los detalles puntuales:

Fecha : sábado 29 de noviembre de 2025.

: sábado 29 de noviembre de 2025. Horario : 3:00 de la tarde (tiempo del centro de México).

: 3:00 de la tarde (tiempo del centro de México). Sede de inicio : Ángel de la Independencia, CDMX.

: Ángel de la Independencia, CDMX. Sede de cierre : Monumento a la Revolución, CDMX.

: Monumento a la Revolución, CDMX. Costo: Gratuito.

El Bolo Fest pasa por Avenida Paseo de la Reforma. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

Recomendaciones para ir al Bolo Fest 2025

Si piensas asistir a ver en vivo y directo todas las sorpresas del Bolo Fest, te recomendamos: