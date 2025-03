¿Qué fue de Natalia, la misteriosa niña de ‘Good American Family’ a quien compararon con ‘La Huérfana’?

La actriz Ellen Pompeo ha protagonizado a Meredith Grey en Grey’s Anatomy durante 20 años, pero esta vez dio un giro de las series de médicos a Good American Family, inspirada en hechos reales. ¿Y qué pasó en realidad?, ¿quiénes fueron los verdaderos villanos? La realidad detrás es más compleja.

En esta nueva miniserie vemos cómo nuestra doctora favorita en la ficción ahora da vida a Kristine Barnett (Ellen Pompeo), quien con su esposo Michael (Mark Duplass) adoptan a una niña llamada Natalia Grace (Imogen Faith Reid).

Natalia tiene una rara forma de enanismo y en la trama su personaje revela un comportamiento extraño, al estilo de la película de terror La Huérfana, lo cual hace pensar a los Barnett que no es quien dice ser.

La nueva serie creada por Katie Robbins muestra la perspectiva de los Barnett y ha sido criticado porque la Natalia de la vida real ha narrado su propia historia de miedo y abandono cuando era niña. No ayuda para su versión el haber sido interpretada por Imogen Faith Reid, una actriz de 27 años.

Imogen Reid, de 27 años, interpreta a Natalia Grace cuando era niña en la serie 'Good American Family' (2025). (Foto: IMDb).

¿En qué se basa la serie ‘Good American Family’?

Esta historia es relativamente reciente, comenzó en 2010 cuando los Barnett, una familia de Indiana (Estados Unidos) adoptó a Natalia Grace, una niña ucraniana de seis años para criarla con sus otros tres hijos biológicos (uno de ellos era un genio autista), pero tras una breve ‘burbuja’ de felicidad todo se volvió una pesadilla.

Sus padres adoptivos han afirmado que pronto comenzaron a descubrir cosas inquietantes, como que la niña tenía vello público y ya tenía la menstruación a sus seis años, señalaron que en realidad era una adulta con un raro tipo de enanismo llamado displasia espondilometafisaria.

En la serie documental El curioso caso de Natalia Grace, Michael Barnett la describe como un “enigma”: “ella no nos dice la verdad sobre quién es, estamos viviendo con una sociópata estafadora”.

Los Barnett fuero acusados de negligencia hacia una persona dependiente. (Foto: IMDb).

Mientras que Kristine Barnett comparó a Natalia con la protagonista de un filme de terror en una entrevista con Daily Mail: “La película Huérfana es exactamente lo que ocurrió. Hacía declaraciones y dibujos diciendo que quería matar a los miembros de su familia, enrollarlos en una manta y ponerlos en el patio trasero".

Además, dijo que tuvieron que esconder todos los objetos afilados y la vio poniendo lejía en su café: “Le pregunté ‘¿qué estás haciendo?’ Ella dijo: ’Estoy tratando de envenenarte‘”.

Natalia Grace fue abandonada por los Bernett cuando era niña. (Foto: IMDb).

¿Cuántos años tenía en realidad Natalia Grace?

La edad de Natalia fue todo un conflicto en el caso. La versión de los Barnett dice que un médico les confirmó que Natalia era adulta cuando la adoptaron, según sus registros dentales y su desarrollo; así que consiguieron cambiar legalmente su año de nacimiento de 2003 a 1989, con lo cual de pronto pasó de 8 a 22 años.

Sus padres adoptivos la dejaron en un departamento de Lafayette con un año de alquiler y se mudaron a Canadá. Natalia acudió con la policía para acusar a sus padres de abandono.

En 2019, Indiana señaló a los Bernett de negligencia a una persona dependiente. “No entendía por qué estaba sola. Solo sabía que tenía ese instinto dentro de mí para seguir adelante y sobrevivir. Lo único que me decían era: ‘Ya tienes 22 años. Siempre que alguien te pregunte tu edad, dices que tienes 22 años y que intentaste asesinar a tu familia’. Me enseñaron a mentir”, agregó después en una entrevista con People.

'Good american family' es una serie que se basa en una historia real. (Foto: IMDB)

Por esos días, Daily Mail contactó a su madre biológica, Anna Volodymyrivna Gava, quien les confirmó que Natalia nació en septiembre de 2003 y en realidad sí era una menor de edad con una discapacidad cuando fue abandonada.

Una prueba de ADN de TruDiagnostic demostró que Natalia tenía en realidad aproximadamente 9 años cuando fue adoptada en 2010. “Este pequeño trozo de papel tira a la basura con una cerilla todas las mentiras que han dicho los Barnett”, dijo ella en El curioso caso de Natalia Grace. Actualmente tiene 22 y no 36 como sería en la versión de sus padres adoptivos.

¿Qué pasó con Natalia Grace?

En 2022, Michael fue declarado inocente, mientras que Kristine consiguió que desestimaran los cargos en 2023. Están divorciados.

En El curioso caso de Natalia Grace (2023-2025) ella contó que Kristine usaba tácticas terribles en su contra: “Si haces algo mal, te rociaré con spray de pimienta... Me hizo quedarme allí sentada durante diez minutos hasta que por fin pude ir a lavármela... incluso entonces seguía doliendo. Y no le importó”.

Natalia Grace demostró que sí era una niña cuando fue adoptada por los Bernett. (Foto: IMDb).

Además, señaló a su madre adoptiva de golpearla, obligarla a usar tampones (lo cual la hacía sangrar), forzarla a decir mentiras y a decir que era adulta.

Cuando se quedó sola, Natalia conoció en Lafayette a una vecina llamada Cynthia Mans, quien la invitó a vivir con ella y su esposo, un pastor cristiano llamado Antwon Mans. Era una familia de 10 hijos, según People, en un inicio le cobraban alquiler, pero luego la integraron a su familia y la adoptaron legalmente en 2023.

“Aprendí a ser madre”, dijo Natalia a People, “Ayudé a criar a tres de ellos desde que eran bebés”.

Ese no fue un final feliz para ella, ya que las tensiones de Natalia con los Mans comenzaron por temas como su independencia y vida romántica, además de que testigos los vieron golpearla con un cinturón.

La última temporada de El curioso caso de Natalia Grace muestra los intentos de la protagonista por adaptarse a una vida adulta mientras enfrentaba problemas psicológicos por los traumas de la infancia, además de graves conflictos económicos por los engaños de los Mans, quienes usaban su fama para beneficiarse.

En 2023, con ayuda de su novio Neil (residente de Reino Unido) y su amiga Nicole DePaul (quien había tratado de adoptarla años atrás, pero fue rechazada), Natalia logró escapar de los Mans.

“Una vez que me subí al coche de Nicole, tuve que escribirle a mi madre para avisarle que no me habían secuestrado ni que estaba muerta”, dijo a People, “Fue un momento muy emotivo. Tuve que abrir mis alas”.

Desde entonces, ella vive con los DePaul, personas con enanismo, Nicole dijo a dicha revista que su vida suele ser armoniosa.

Natalia quiere ser maestra de primaria, dice que se siente en paz y está estudiando y se tatuó en ucraniano “no confíes en nadie”.

¿Dónde ver ‘Good American Family’ y ’El curioso caso de Natalia Grace’?

La serie Good American Family lleva varios días en tendencia en la plataforma de streaming Disney +, tiene un total de ocho episodios:

‘Almost Like a Prayer’ (19 de marzo) ‘Jump the Jitters Out’ (19 de marzo) ‘Ghosts Everywhere’ (26 de marzo) ‘Right There in Black and White’ (2 de abril) ‘Too Hurty Without It’ (9 de abril) ‘Not Today, Satan’ (16 de abril) ‘If You Tell a Story Well Enough’ (23 de abril) ‘Blood on Her Hands’ (30 de abril)

En El curioso caso de Natalia Grace podemos ver a los protagonistas reales de esta historia en tres temporadas y un total de 16 episodios que explora el caso, está en la plataforma Max.