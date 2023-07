‘Barbeheimer’, Festival de la Banda y las Micheladas y otros planes en CDMX del 21 al 23 de julio

¡El ‘Barbeheimer’ ha llegado! Este fin de semana, puedes disfrutar del estreno de dos de las películas más esperadas del verano: Barbie con la actriz Margot Robbie y Oppenheimer con el director Christopher Nolan.

Es momento de disfrutar la llegada del fin de semana con todas las actividades, eventos y festivales gastronómicos que tendrán como sede a la Ciudad de México.

Si eres aficionado del teatro musical, este fin de semana puedes disfrutar de la llegada de Vaselina con un elenco lleno de los miembros de la agrupación de Timbiriche como Erik Rubín, Alex Ibarra, Carmen Sarahí, entre otros.

Asimismo, puedes disfrutar hasta el 15 de octubre la obra musical The Wiz que trata sobre un recuento de los hechos del libro del Mago de Oz (1900) con Lucero Mijares como la protagonista.

No olvides que este domingo 23 de julio, La Casa de los Famosos México celebrará su séptima gala de eliminación, de la que Apio Quijano, Nicola Porcella, ‘La Barby’ Juárez o Sergio Mayer podrían ser expulsados.

¿Qué hacer este fin de semana en la CDMX?

Para no hacerte el cuento largo, te dejamos algunas de las actividades y eventos que podrás visitar del 21 al 23 de julio en la Ciudad de México.

‘Pop up’ temático de Barbie

Come on Barbie let’s go... ¿a comer? Dentro de la CDMX puedes disfrutar de una cafetería temporal con la temática de una de las muñecas más populares de todo el mundo.

Si estás en busca de actividades rosas por el estreno de la cinta de Barbie, puedes visitar esta experiencia gastronómica que cuenta con platillos inspirados en la película de Greta Gerwig. Este ‘pop up’ se realiza de jueves a domingo de julio y hay dos horarios: 9:00 am o al medio día.

Margot Robbie interpreta a una Barbie en la nueva película de Greta Gerwig. (Foto: Youtube / @WarnerBrosPictures)

El boleto de adulto cuesta 695 pesos y el de niño (5-12 años) 495 pesos. Las entradas se pueden adquirir en la página de Fever.

¿Cuándo? Hasta el 6 de agosto.

¿Dónde? Campos Elíseos 252, Polanco, Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX

Festival de Flores

Todavía puedes disfrutar de un evento de libre acceso en San Ángel dedicado al mundo de las flores.

Se trata del Festival de Flores de San Ángel, este año su eslogan es “un canto a la vida”, que cuenta con una enorme exposición de productos y creaciones hechas con diferentes tipos de plantas que se pueden encontrar en México.

La alcaldía Álvaro Obregón tendrá un evento de flores. (Foto: Cuartoscuro / Rodolfo Angulo)

De igual manera, el evento cuenta con diferentes actividades culturales y muestras de música en vivo. Puedes disfrutar de este evento en el Parque La Bombilla.

¿Cuándo? Hasta el 23 de julio

¿Dónde? Avenida de la Paz A, Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

Feria de antigüedades

¿Estás en busca de viajar al pasado? El Complejo Cultural Los Pinos será la sede de la Feria de Antigüedades de la Lagunilla.

Se trata de un evento, impulsado por la Secretaría de Cultura, en el que podrás conseguir objetos como piezas de arte, memorabilia, muebles y una gran variedad de artículos que provienen de otras épocas. La feria es de libre acceso en las canchas de tenis de Los Pinos en un horario de 11:00 a 18:00 horas.

¿Cuándo? Del 21 al 23 de julio.

¿Dónde? Calzada del Rey, Bosque de Chapultepec I Secc, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX

Festival de la Banda y la Michelada

¿Música y micheladas? Este fin de semana, en Teotihuacán, puedes disfrutar de un evento gastronómico lleno de agrupaciones de banda.

Se trata de la segunda edición del Festival de la Banda y la Michelada, en el que podrás encontrar a diversos productores de la bebida. Asimismo, habrá un vasto mundo de antojitos mexicanos para acompañar tus bebidas.

La michelada es una bebida que cuenta con variaciones. (Foto: Shutterstock)

Las entradas tienen un precio de 50 a mil 385 pesos, el costo depende del paquete que se elige.

¿Cuándo? El 22 y 23 de julio.

¿Dónde? San Juan Teotihuacan de Arista, Av. Río Grande (Libramiento Josefa Ortiz de Domínguez), No. 111, Maquixco, 55843 San Juan Teotihuacán de Arista, México.

Feria del Dulce Cristalizado

¡Todavía puedes disfrutar de la Feria del Dulce Cristalizado! El fin de semana pasado, la alcaldía de Xochimilco fue sede de un evento gastronómico tradicional.

Los Dulces Cristalizados son una tradición de Santa Cruz Acalpixca en la Alcaldía de Xochimilco. (Foto: Shutterstock)

Se trata de la Feria del Dulce Cristalizado en el que, los miembros de Santa Cruz Acalpixca, exponen sus diferentes creaciones de golosinas. El evento es de libre acceso para todos los miembros de la familia.