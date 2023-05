¿Tina Turner en ‘Mad Max’? Este es el personaje con el que apareció en la cinta de George Miller

Este 24 de mayo se dio a conocer el fallecimiento de la artista Tina Turner a los 83 años, quien aparte de incursionar en la música también formó parte de algunas películas como la saga de Mad Max que salió en la década de los ochenta.

Anna Mae Bullock, cuyo nombre artístico era Tina Turner, era una cantante originaria de Estados Unidos que nació en 1939. Empezó su carrera profesional dentro de la música en 1956 con su participación en algunos grupos musicales.

Sin embargo, con el paso del tiempo logró abrirse paso con su propia carrera de solista y hasta fue apodada como la ‘Reina del Rock & Roll’. Es reconocida por canciones como ‘Proud Mary’, ‘I don’t wanna lose you’, ‘What’s love got to do with it’, entre otras.

A pesar de ser reconocida por su larga discografía, Tina Turner también actuó en una de las películas que forma parte de la carrera de George Miller.

La cantante Tina Turner falleció a los 83 años de edad. (Foto: Instagram / @tinaturner)

¿Qué personaje era Tina Turner en Mad Max?

Mad Max es una franquicia que creada por el cineasta George Miller, que estrenó su primer película en 1979.

La saga sigue las trágicas aventuras de Max Rockatansky, interpretado originalmente por el actor Mel Gibson, en un mundo postapocalíptico. La trama se centra en los intentos del protagonista por sobrevivir a un ambiente en el que ha dejado de existir la sociedad.

El éxito de la primera película le dio la oportunidad a George Miller de continuar la historia con otras dos películas, la tercera lleva el nombre de Mad Max: más allá de la cúpula del trueno (1985) y cuenta con la participación de Tina Turner.

Tina Turner fue la villana de una película de George Miller. (Foto: 'Mad Max Beyond Thunderdome')

En aquella película interpretó a la villana Aunty Entity, que era la líder de una civilización llamada Bartertown. Tiene algunas escenas con Mel Gibson y hasta hay una secuencia donde lo persigue en una motocicleta en medio de un páramo postapocalíptico.

Asimismo, la cantante protagonizó uno de los videos musicales de la película en el que aparece con el disfraz de la villana cantando el sencillo de ‘We don’t need another hero’.

Tina Turner también actuó en ciertas películas. (Foto: 'Mad Max Beyond Thunderdome')

En la actualidad, la franquicia de Mad Max se reinició con una película estrenada en 2015 y fue protagonizada por Tom Hardy y Charlize Theron. Se desconoce si en alguna secuela regresará el personaje que interpretó Tina Turner.

En 2024, se espera que se estrené la próxima cinta de este nuevo universo llamada Furiosa, una precuela protagonizada por la actriz Anya Taylor-Joy.