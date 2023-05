¿Habrá secuela de ‘Viernes de locos’? Esto es lo que se sabe sobre el proyecto

A inicios de los dosmil, una de las películas más populares para adolescentes fue Viernes de Locos, misma que, a 20 años de su estreno, regresará con una secuela en la que participarán las protagonistas, Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis.

Viernes de Locos se basó en la novela de Mary Rodgers de 1972 y recaudó 160 millones de dólares en todo el mundo durante su estrano. Ahora, se espera que la nueva producción de Disney traiga de regreso a Anna Coleman y la Dra. Tess Coleman, personajes entrañables de esta historia.

La información fue confirmada por The Hollywood Reporter. De acuerdo con el medio, la guionista Elyse Hollander está escribiendo el libreto de la secuela, que todavía no tiene fecha para iniciar grabaciones ni una sinopsis. No hay más detalles.

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, emocionadas por secuela de Freaky Friday

Lindsay Lohan compartió en su perfil de Instagram una entrevista que The New York Times le hizo a ambas con respecto a la cinta de 2003, donde la analizaban en retrospectiva y compartieron cómo se sentían por realizar una secuela.

La ganadora del Oscar en 2023 compartió que, mientras promocionaba la película Halloween Ends (2022) le seguían preguntando por una nueva película de Viernes de Locos, así que sintió la ‘espinita’ de proponerla a ejecutivos de Disney.

“Algo realmente tocó una fibra sensible. Cuando regresé, llamé a mis amigos de Disney y les dije: ‘Parece que hay una película por hacer’”, aseguró Jamie.

Viernes de Locos La película 'Viernes de Locos' se estrenó en 2003. (YouTube / Trailer Chan)

Lindsay no se quedó atrás, y también dijo que no se cerraba a que esto ocurriera, porque además sabía que el material producido sería del agrado de la audiencia millenial que creció con esta cinta, estrenada hace 20 años.

“Jamie y yo estamos abiertas a eso, así que lo dejamos en las manos. Solo haríamos algo que la gente adoraría absolutamente”, señaló.

Ambas actrices han mostrado entusiasmo por hablar sobre una reunión y secuela de la película en la que compartieron protagónico. Se dicen felices de haberse juntado de nuevo.

¿De qué trata Un viernes de locos?

La película se centra en la historia de Anna Coleman, una joven de 15 años que está en la ‘edad de la punzada’ y su mamá, la doctora Tess Coleman, quien está próxima a casarse.

Anna y Tess llevan una relación complicada, así que una mujer llega con galletas de la fortuna con el poder de hacerlas intercambiar sus cuerpos para que conocieran la vida y perspectiva de la otra.

Al final logran entenderse y apoyarse a pesar de lo complicado que les resulta adaptarse a su nuevo cuerpo. Al ver que aprendieron la lección, cada una regresa a donde pertenece.