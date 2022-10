‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’: ¿Quién es Kang el Conquistador, poderoso villano de Marvel?

Este lunes nos fuimos al ‘mundo cuántico’: Marvel Studios reveló el primer avance de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, cinta en la cual vemos de regreso a Scott Lang en su papel del ‘Hombre Hormiga’, quien enfrentará a un esperado villano: Kang el Conquistador.

La tercera entrega protagonizada por Paul Rudd llegará a los cines el 16 de febrero de 2023. Explora el ‘universo cuántico‘ que se ha visto en películas como Avengers: Endgame (2019).

La trama pondrá a Ant-Man y Wasp en una encrucijada mientras buscan escapar de un mundo oculto y presenta el debut de Kathryn Newton en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) como Cassie Lang y el regreso de Kang al mundo de Marvel.

Parecería ser solo otro villano que los héroes de la película deben vencer y del que nunca se volverá hablar, pero en realidad es considerado en importancia el nuevo Thanos del UCM.

Así como en la Saga del Infinito se nos presentó al ‘Titán Loco‘ en pequeñas escenas hasta Infinity War (2018) se hará lo mismo con Kang en la Saga del Multiverso.

El personaje es interpretado por Jonathan Majors, pero no es la primera vez que lo vemos dentro del universo de Marvel. Kang es el villano principal de la serie de Loki (2020) y continuará siendo el antagonista de los héroes más poderoso del planeta hasta 2026 con el estreno de Avengers: Secret Wars.

¿Quién es Kang el Conquistador?

El nuevo villano de Marvel tiene la capacidad de controlar el tiempo y hacer uso de campos de fuerza que lo vuelven intocable.

La primera vez que se presentó a Kang en los cómics fue en la década de los años 60 y se introdujo como enemigo de Los Cuatro Fantásticos. Con el paso del tiempo llegó a convertirse en un antagonista del Universo de Marvel Cómics.

El verdadero nombre del personaje es Nathaniel Richards que proviene del siglo XXX. Se trata de un científico que logró descubrir la forma de viajar en el tiempo y ha estado moviéndose a lo largo de la historia conquistando distintas épocas.

En las historietas de Marvel el personaje tiene varios giros en su forma de ser, ya que ha adoptado distintas personalidades dependiendo de la época en la que se encuentre. En una ocasión, Kang alteró su propia historia y su versión más joven se convirtió en Iron Lad, un miembro de los Young Avengers.

A lo largo de los años, el personaje de Kang ha recibido distintos nombres en los cómics de Marvel. (Foto: Instagram / @marvelmexico)

Sin embargo, el UCM ha tratado la historia de Kang el Conquistador de una manera muy diferente. Te recomendamos dejar de leer esta nota si no has visto la serie de Loki (2022) porque habrá un ligero spoiler.

El personaje de Jonathan Majors se presenta como un ser que ha decidido detener el multiverso para evitar que sus versiones malévolas desaten una guerra. Esto sucede hasta que Sylvie, la versión femenina de Loki, lo asesina desatando los eventos de Spiderman: No Way Home (2021) y Doctor Strange: Multiverse of Madness (2022).

Se tiene conocimiento que el mismo Conquistador será el villano de las próximas cintas de los héroes más poderosos del planeta: Avengers: The Kang Dynasty y Secret Wars.