¿Quiénes son villanos que aparecieron en la grieta multiversal de ‘Spider-Man: No Way Home’?

Durante la última batalla en 'No Way Home' pudieron identificarse a algunos de estos personajes. (Marvel)

A casi un mes del estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ el furor por la cinta del superhéroe arácnido no termina, y ahora se han ido destapando una serie de nombres que pertenecen a villanos con los que El Hombre Araña podría enfrentarse en cintas futuras.

*Alerta de Spoiler: Seguir leyendo bajo su propio riesgo*

A estas alturas está difícil que alguien no haya ido a ver ‘No Way Home’ (o se haya ‘spoileado’ accidentalmente en redes sociales), pero por si las dudas hacemos la advertencia, porque no queremos ser quienes arruinen tu experiencia.

Ahora sí, seguimos. Resulta que, durante la batalla final de ‘Spider-Man: No Way Home’ en la que los tres Spider-Man se enfrentan contra villanos de diferentes franquicias como El Hombre de Arena, el Duende Verde o Electro (quien no tenía mucha razón de ser en la cinta) se puede observar la apertura de unas fisuras en el cielo gracias a que el hechizo del Doctor Strange se salió de control.

¿De qué se trataría esto? De nada más y nada menos que las grietas multiversales, en donde se pudieron observar las siluetas de algunos personajes que pudieron haber entrado en el UCM, al igual que lo hicieron los villanos de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

¿Y ellos de dónde son o cómo? Cada uno viene de una realidad distinta, pero todos ellos tienen algo en común: saben que Peter Parker es Spider-Man.

A pesar de que solo fueron unos segundos los que tuvieron oportunidad de aparecer en la pantalla, los fanáticos lograron identificarlos. A continuación te compartimos de quiénes se trata.

Kraven el cazador

En un inicio, había rumores acerca de que este prsonaje sería el villano principal en No Way Home; sin embargo, todo se volvió una aventura multiversal y ahí quedó. Se desconoce si el que apareció en la grieta fue la versión que interpretará Aaron Jhonson o alguna nueva encarnación de este villano.

La buena noticia para este personaje es que tendrá su propia cinta, que se desarrollará en el universo de Venom y Morbius.

Marc Gargan/Scorpion

Entre Black Cat y Kraven se pudo ver una silueta no humana, que se asimilaba a un escorpión por sus patas, brazos y un aguijón. El Escorpión es Marc Gargan, que solía ser un detective privado contratado por J.J Jameson para que descubriera cómo es que Peter Parker lograba tomar fotos de Spider-Man.

Scorpion tampoco ha tenido alguna adaptación en el cine como supervillano, aunque podría haber una posibilidad en el futuro y quizá esta sería una señal.

Superior Spider-Man

Entre las siluetas que podemos observar se ve lo que podría ser otro Spider-Man, pero con brazos mecánicos. ¿Un Spider-Man con brazos mecánicos? Sé, es Spider-Man Superior.

En los comics, Otto Octavius cambia su conciencia con la del Hombre Araña usando su cuerpo para convertirse en un nuevo Spider-Man, que utilizó unos brazos mecánicos con los cuales expandió las capacidades de la araña. Y claro, con ello, tiene pleno conocimiento de que es Peter Parker.

Black Cat

Con este personaje, Sony tiene tiempo queriendo hacer una película con Felicia Hardy, quien apareció en el universo del Spider-Man de Andrew Garfield, pero por una u otra razón no ha habido oportunidad.

¿La Black Cat que apareció ahí sería la misma de ‘El Sorprendente Hombre Araña’? Hay quienes opinan que sí y otros creen que es una versión diferente de la antiheroína; no se sabe a ciencia cierta.

Rhino

En otra toma vemos visiblemente al que sería Rhino de otra realidad, que luce muy similar a la versión de los comics. Andrew Garfield peleó contra una versión mecánica del personaje que se buscaba adaptar del universo Ultimate, pero tuvo un diseño muy cuestionable.

Por lo tanto, se asumen que el Rhino visto en esta silueta correspondería a otro universo, donde ya peleó con su propio Spider-Man.

Mysterio

Una figura aparentemente humana con cabeza de pecera es otra de las que se alcanzan a ver en estas grietas multiversales, con la que se puede deducir quién es.

Este personaje pertenece a otra realidad del multiverso. Recordemos que, para la cancelada Spider-Man 4 de Sam Raimi, se esperaba que Mysterio fuese capturado por el Spider-Man de Tobey al inicio del filme, como una especie de cameo cómico.