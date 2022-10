Will Smith regresa al cine con ‘Emancipation’ tras incidente en los Oscar

Con 'Emancipation' Will Smith podría ser nominado al Oscar pese al veto de la Academia (Foto: YouTube Apple TV)

La que calificó como la película más difícil que ha hecho será el marco para el regreso al cine de Will Smith tras meses fuera del ojo público luego de una cachetada a Chris Rock en la pasada entrega de los premios Oscar por una broma a la alopecia de Jada Pinkett Smith.

“Sangre, sudor y lágrimas... ¡Literalmente! Gracias a Apple, que duplicó (y triplicó) su compromiso de ofrecer esta historia épica al mundo”, escribió el actor en sus redes sociales para promocionar el primer tráiler de Emancipation, que se estrenará el 2 de diciembre en las salas y a partir del 9 de noviembre en Apple TV+.

Esto es lo que sabemos de ‘Emancipation’, la nueva película de Will Smith

Basado en una historia real este drama histórico es dirigido por Antoine Fuqua con un guión de William N. Collage que sigue a Peter, un esclavo que sobrevivió a los cazadores y cruzó los pantanos de Luisiana para escapar. Tras unirse al Ejército de la Unión, mostró su espalda desnuda en un examen médico, donde se tomaron fotografías de las cicatrices que le dejó la golpiza de un supervisor de las plantaciones y fueron mostradas al mundo.

Aunque pareciera que Apple había decidido retrasarla hasta 2023 tras la renuncia y posterior veto de Smith a la Academia por un periodo de diez años, se anunciaron las fechas tras darse a conocer que otra de sus apuestas a ser nominados, Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, llegará el próximo año. Las sanciones a Smith no impiden que sea nominado.

“A lo largo de mi carrera, he rechazado muchas películas ambientadas en la esclavitud. Nunca quise mostrarnos así. Y luego apareció esta imagen. Y esta no es una película sobre la esclavitud. Esta es una película sobre la libertad. Esta es una película sobre la resiliencia. Esta es una película sobre la fe, sobre el corazón de un hombre, lo que podría llamarse la primera imagen viral. Acababan de crearse las cámaras y la imagen de Peter azotado dio la vuelta al mundo. Fue un grito de guerra contra la esclavitud”, dijo el histrión durante la proyección vía The Hollywood Reporter.

Como parte del elenco también forman parte Ben Foster, Charmaine Bingwa, Gilbert Owuor, Mustafa Shakir, Steven Ogg, Grant Harvey, Ronnie Gene Bivens, Jayson Warner Smith, Jabbar Lewis, Michael Luwoye, Aaron Moten e Imani Pullum.