Fortalece Remzy presencia internacional con operaciones en Miami

La apertura de operaciones en Miami representa un paso relevante en la estrategia de crecimiento de la compañía.

La fintech mexicana impulsa soluciones de pagos internacionales, cambio de divisas y liquidez empresarial para compañías que operan en ambos países.

En un contexto de creciente integración económica entre México y Estados Unidos, la empresa de tecnología financiera Remzy fortaleció su presencia internacional con la apertura de operaciones en Miami, un movimiento estratégico para ampliar su capacidad de atención a empresas que mantienen relaciones comerciales entre ambos mercados.

La empresa señaló que la expansión responde a la creciente necesidad de contar con soluciones financieras ágiles, seguras y eficientes para realizar operaciones transfronterizas, particularmente en un entorno donde las empresas requieren mayor flexibilidad para administrar recursos, pagar proveedores y aprovechar oportunidades de negocio en distintos países.

“Miami se convierte en un punto estratégico para nuestro crecimiento internacional. Con esta expansión fortalecemos nuestra estructura y ampliamos nuestras capacidades operativas en el mercado cambiario, reafirmando nuestro compromiso con la seguridad, la transparencia y la confianza de nuestros clientes”, señaló Michel Domínguez, CEO y socio de Remzy.

A través de su infraestructura tecnológica, Remzy ofrecerá servicios financieros empresariales que incluyen transferencias internacionales, operaciones de cambio de divisas y soluciones de liquidez. La propuesta busca simplificar los procesos que tradicionalmente representan costos y tiempos adicionales para las compañías que realizan transacciones entre México y Estados Unidos.

El directivo comentó que la apertura de operaciones en Miami representa un paso relevante en la estrategia de crecimiento de la compañía, al establecer presencia en uno de los principales centros financieros y comerciales de Estados Unidos, además de fortalecer su conexión con el ecosistema empresarial internacional.

Entre sus soluciones se encuentra Remzy Express, una alternativa de liquidez de corto plazo diseñada para empresas que necesitan capital de trabajo para responder a sus compromisos operativos, financiar actividades comerciales y mantener la continuidad de sus operaciones.

La compañía cuenta con presencia en Ciudad de México, Querétaro y Miami, desde donde busca consolidar una plataforma de servicios financieros que facilite las operaciones de empresas mexicanas con alcance internacional.

En Estados Unidos, Remzy opera a través de Remzy US, LLC, registrada como Money Services Business ante la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). En México, Transmite con Rem Zy, S.A. de C.V. cuenta con registro como transmisor de dinero ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).