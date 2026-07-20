Se acerca el ‘Día Q’: The MBA Tour llama a ejecutivos a prepararse ante la IA

La IA obliga a los profesionales de alta dirección a reinventarse.

La IA está obligando a la alta dirección a reinventarse con un MBA. La Inteligencia Artificial (IA) ha dejado de ser una simple herramienta de optimización para convertirse en el epicentro de una revolución que amenaza la seguridad global.

Expertos advierten sobre la cercanía del ‘Día Q’, el momento teórico en que las computadoras serán capaces de descifrar todos los protocolos de seguridad de internet.

Este panorama no es ciencia ficción: firmas de IA ya reportan prototipos avanzados que escapan de entornos de prueba e identifican miles de vulnerabilidades en sistemas operativos.

Con los bots generando el 50 por ciento del tráfico web mundial, la infraestructura digital corre el riesgo de sufrir un colapso sistémico que afectaría la estabilidad financiera internacional.

Ante esta amenaza, la alta dirección enfrenta un desafío crítico. Mientras que en mercados como Estados Unidos el 97 por ciento de las empresas ya implementa IA, en México persiste una marcada brecha tecnológica.

Según datos de KPMG, aunque el 89 por ciento de las compañías privadas ve en la IA un motor de innovación a corto plazo, muchas carecen de estrategias digitales formales.

Los nuevos retos con la IA

El verdadero reto no es solo adquirir la tecnología, sino capacitar al talento humano. Para ser indispensables, los líderes actuales deben dominar cuatro factores clave: competencia técnica, creatividad para formular preguntas correctas, conexión empática con sus equipos y un firme compromiso ético con los resultados automatizados.

En este contexto de disrupción, un posgrado tradicional ya no es suficiente. Estudiar un MBA con enfoque tecnológico se ha vuelto el escudo estratégico indispensable para anticipar riesgos y liderar la transformación corporativa.

La alta dirección en México y en el mundo, debe de conocer e internalizar este escenario desde ahora. En espera del Día Q, la IA ya está transformando las dinámicas tanto de los grandes corporativos como de las pequeñas y medianas empresas (PyMES).

Como respuesta a esta necesidad de actualización, The MBA Tour Monterrey 2026 se posiciona en este momento como una plataforma clave para los ejecutivos de la región.

El evento permitirá a los interesados interactuar directamente con los directores de admisión de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo.

La cita es el próximo 11 de agosto a las 17:00 horas en el Marriott Hotel de San Pedro Garza García.

Los profesionales que busquen blindar su futuro profesional y corporativo ya pueden asegurar su acceso a través del enlace oficial de registro de The MBA Tour que es: https://tours.mba.com/event/monterrey/register