SRE lanza visado electrónico para turistas de Brasil que busquen vacacionar en México

Despues de imponer un visado que aminorar el flujo de pasajeros caricias, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha comenzado a permitir que los viajeros brasileños puedan tramitar un visado digital para entrar al país con el objetivo de vacacionar.

De acuerdo con una nota informativa de la SRE, a partir del 5 de febrero inició la operación del sistema para la expedición de visados electrónicos para ciudadanos brasileños que pretendan ingresar al territorio mexicano sin permiso para realizar actividades remuneradas.

El visado electrónico sustituye al físico, que requería que los ciudadanos brasileños tuvieran que acudir a un consulado mexicano y presentar documentación que avalase su viaje a nacional.

El visado electrónico se tramita en la página de internet de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana.

En caso de ser aprobado, el visado electrónico contiene un QT, que permite al ciudadano brasileño ingresar al país, con motivos de viaje de negocios o turismo por un periodo máximo de 180 días.

Además, aquellos viajeros brasileños que cuenten con un visado estadounidense, canadiense, japonés, emitido en el Reino Unido o aplicable para el espacio Schengen no necesitan un visado electrónico mexicano.

El turismo brasileño era uno de los principales llegando a México antes de la imposición del visado físico.

Se espera que en el marco del Mundial de Futbol, el visado permita a los viajeros brasileños llegar a México con mayor facilidad para conectar, incluso, con sedes fuera del país.