Para reducir dependencia con EU: Pemex da contrato a Carlos Slim en campo con abundantes reservas de gas

Petróleos Mexicanos (Pemex) adjudicó un contrato mixto para el campo terrestre de gas y condensados Macavil a una empresa controlada por el empresario Carlos Slim, informó Reuters, citando a fuentes cercanas al tema.

Reuters no pudo determinar el nombre de la empresa propiedad de Slim que recibirá el contrato ni el valor del mismo; sin embargo, el reporte señala que el acuerdo fue firmado la semana pasada.

Bajo el modelo de contrato mixto, Pemex conserva al menos una participación de 40 por ciento en el proyecto.

Según la agencia, el “contrato mixto” para el campo terrestre Macavil, ubicado en el sur de México, sigue a cinco contratos del mismo modelo que la empresa estatal adjudicó a mediados de diciembre.

Se espera que el campo Macavil produzca 27.5 millones de barriles de petróleo y 393 mil millones de pies cúbicos de gas hacia 2045.

Las reservas probadas incluyen 7 millones de barriles de condensados y 73 mil millones de pies cúbicos de gas, además de reservas adicionales consideradas como posibles.

Reuters explica que “el contrato de Macavil es la última incursión del multimillonario Slim en el sector energético, que amplía su vasto imperio empresarial, que ya incluye telecomunicaciones, infraestructura y bienes de consumo”.

Pemex reduce dependencia de combustible de EU

En días pasados, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Pemex se ha recuperado como empresa pública.

“Hoy Pemex se recuperó. Procesar petróleo en México es fundamental”, dijo, y subrayó que el país cuenta con ocho refinerías en operación, lo que ha permitido reducir importaciones de combustibles.

El resurgimiento de la producción de combustible en México, que ha alcanzado su nivel más alto en una década, amenaza con afectar a las refinerías estadounidenses, ya que la demanda de su mayor comprador de combustible está disminuyendo, lo que se suma a la preocupación por la acumulación de reservas de gasolina en Estados Unidos.

Las importaciones de gasolina y diésel de Petróleos Mexicanos cayeron el año pasado a su nivel más bajo en 16 años, según datos de la empresa.

Las importaciones disminuyeron debido a que la petrolera estatal operó sus refinerías a las tasas más altas en una década. Mientras tanto, la refinería más grande del país, Dos Bocas, finalmente está aumentando su producción después de varios intentos fallidos desde su inauguración hace casi cuatro años.

Pemex destaca mayor solidez financiera

Petróleos Mexicanos aseguró el miércoles que está incrementando su fortaleza y sostenibilidad financiera, tras reducir su deuda en 2025 a su nivel mínimo en 11 años, mejorar su calificación crediticia y elevar la inversión productiva, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la soberanía energética.

“El objetivo central, todos ustedes lo conocen, es el fortalecimiento de la soberanía energética, beneficio del pueblo de México”, señaló Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, durante la conferencia de prensa matutina.

Con información de EFE