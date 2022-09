Incertidumbre ‘apaga’ plantas de energía privadas

La falta de reglas claras en la producción de energías renovables y la política del gobierno de México de privilegiar el despacho de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) alejó a los inversionistas privados, quienes enfrentan la cancelación de plantas de energías renovables y el freno a nuevos permisos de generación, advirtió Iñigo Segura, CEO de ZGR México, empresa especializada en el sector eléctrico.

“La falta de reglas claras por parte de las autoridades de México ha llevado a una pérdida de financiamiento privado para el desarrollo de proyectos de generación de energías renovables. Lo que ha ocurrido es que se ha echado a todos los privados de ese mercado y se le ha dado el monopolio de las renovables a la CFE”, explicó Segura.

Según el reporte “La paradoja energética: motivos para abandonarla”, en la última década, es decir entre el 2012 y el primer trimestre del 2022, el país ha recibido 15 mil 344 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en electricidad de parte de privados, de ella solo 18 por ciento ha entrado en lo que va de este sexenio, mientras que 82 por ciento se benefició por el impulso de la reforma energética.

“La falta de reglas claras han puesto un freno no solo a las inversiones, sino también a plantas que ya estaban operando, esto ha llevado a que CFE sustituya las energías renovables por otras que tienen mayores costos y que incluso son más contaminantes, lo que a su vez ha derivado en un incremento en las emisiones de carbono del Sistema Eléctrico Nacional”, explicó Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México, Clima y Energía.

En el país, al menos nueve proyectos de grandes desarrolladores como la alemana BayWa, la italiana Enel y la española Iberdrola están paralizados a la espera de permisos de operación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), lo que ha llevado a una reducción de las inversiones privadas en el sector eléctrico.

“A pesar de que el marco regulatorio permite que haya inversiones privadas para energía solar y eólica, cuando los privados llegan a la CRE con toda su documentación en regla, nunca dictaminan y nunca les responden si sí o si no les otorgarán los permisos, impidiendo de facto que los privados realicen inversiones”, señaló Viviana Patiño, investigadora de México Evalúa.

Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC, reveló que la CRE ha expresado que su objetivo no es generar un mercado competitivo, sino ayudar a Pemex y CFE, lo que ha llevado al organismo regulador a convertirse en una oficialía de partes de la Secretaría de Energía.

“La CRE está negando todos los permisos privados para la generación de energía eléctrica, todo lo que no es de CFE o de Pemex está siendo bloqueado o saboteado, así que mientras no existan las condiciones, se verá una parálisis en inversiones de energías renovables”, dijo.

CFE dará prioridad a la energía fósil para generar electricidad

A pesar de que México cuenta con un amplio potencial para la producción de energías renovables, especialmente de la solar, solo 5.3 por ciento de la energía eléctrica proviene de fuentes fotovoltaicas, contra el 71.4 por ciento de fósiles, según datos de la plataforma de financiamiento Serfimex Solar en México.

“La tendencia a nivel global para 2030 es incrementar 65 por ciento la participación de energías renovables en la generación de electricidad, pero en México la tendencia parece contraria, incluso la misma CFE ha dicho que incrementará la generación de electricidad con carbón”, expuso la investigadora de México Evalúa.

Durante el Foro XV del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados, Mario Morales Vielmas, director general de Intermediación de Contratos Legados de CFE, dio a conocer que tiene un pronóstico de crecimiento del 45.11 por ciento en la generación con carbón para los siguientes tres años.

Víctor Ramírez señaló que desde 2021 el propio gobierno aceptó su incapacidad para cumplir con las obligaciones de generación de energías limpias para 2024, e incluso ya ha señalado su incompetencia para cumplir con las metas de producción de energías limpias para 2030 establecidas en el Acuerdo de París.

“En el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional de 2021, el propio gobierno aceptó ya su incapacidad para cumplir con las obligaciones de generación de energía limpia para 2030 y si bien se pueden hacer esfuerzos para alcanzar los objetivos, el gobierno no quiere, pues detrás hay una decisión política para no permitir la inversión privada”, comentó el vocero de la plataforma México, Clima y Energía.

En tanto, el CEO de ZGR México aseguró que en el país existen intenciones de invertir en energía fotovoltaica, pero el problema es que se ha elegido el mecanismo más lento para alcanzar la transición energética.

“No creo que en México no se quiera apostar por las renovables, lo que pasa es que el mecanismo que eligieron para la transición energética es el más lento, han echado a los privados y ahora el monopolio de plantas de paneles fotovoltaicos es de CFE, si no construye CFE, no construirá nadie y esto, hoy en día, ralentiza la transición energética”, concluyó el CEO de ZGR México.