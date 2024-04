Salomón Chertorivski, candidato de MC a CDMX, apoya legalizar la eutanasia: ‘Es fundamental’

El candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno a la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, está a favor de la eutanasia. En caso de ganar las elecciones 2024 en CDMX del próximo domingo 2 de junio, asegura, promoverá una legislación sobre el tema.

Así lo afirmó el candidato de Movimiento Ciudadano para Jefe de Gobierno de CDMX en entrevista con El Financiero, previo a su participación en el segundo debate chilango, que forma parte de las elecciones 2024 en CDMX.

Como parte de su modelo de salud ―que contempla la prevención de enfermedades con la creación de la cartilla de vida sana, para que los capitalinos sepan en qué momento deben acudir al médico cuando no tienen enfermedades— el exsecretario de Salud (2011-2012) expuso su proyecto.

“Con mi modelo de salud habrá la posibilidad de muerte digna, es decir, para mucha gente podrás prevenir, a muchos los curarás, pero también va a haber gente que tendrá una enfermedad terminal incurable, un dolor insoportable y para ellas, para ellos, tiene que haber una salida posible con una muerte digna sin dolor”, señaló el candidato.

De acuerdo con el aspirante a Jefe de Gobierno de CDMX, si resulta ganador en las elecciones 2024, propondrá legislar sobre el tema. “Lo vamos a legislar y lo vamos a hacer bien en la Ciudad de México. La voluntad anticipada no alcanza, los cuidados paliativos son fundamentales, pero no alcanzan, estamos hablando de eutanasia”, dijo Chertorivski.

Aunque reconoció que se trata de un tema controversial, el candidato de Movimiento Ciudadano detalló que en una ciudad vanguardista, como la capital mexicana, la legalización de la eutanasia “bien cuidada y bien hecha” es fundamental.

“Es fundamental, hay que estar nada más en contacto con la gente que ha vivido una situación de dolor insoportable y que no hay manera ya de corregir médicamente ese dolor. La opción de poder terminar la vida con dignidad. No tendría que ser una posibilidad. Yo la quiero para mí, es decir, en una ciudad moderna, eso tiene que ser una posibilidad. Se establece en la política con muchísimos reglamentos, con muchísimos barreras de entrada, no es que una persona con una depresión pueda llegar a solicitarla. Es un proceso para aquellos que están en condiciones muy específicas”, detalló el candidato de MC.

¿Qué es la eutanasia?

La eutanasia viene de los vocablos griegos “eu”, bueno, y “thanatos” que significa muerte, lo que se traduce como “buena muerte”.

La eutanasia se define como “la conducta intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible, por compasión o por razones médicas”, donde un profesional de la salud ayuda a un paciente a morir cuando su cuerpo ya no responde al tratamiento o no hay cura, detalla el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador.

Se trata de una acción excepcional que se considera una vez que se han agotado todas las formas posibles de ayuda para evitar el sufrimiento de una persona enferma, explica la Comisión Nacional de Bioética.

¿Cuál es la diferencia entre eutanasia y voluntad anticipada?

La voluntad anticipada es legal en la Ciudad de México desde 2008 y consiste en el derecho de una persona para anticiparse y planificar el tratamiento y los cuidados que un paciente desea recibir o rechazar al final de su vida.

A diferencia de la eutanasia, la voluntad anticipada regula la ortotanasia, que respeta el momento natural de la muerte y se enfoca en la atención y los cuidados paliativos de un paciente terminal al final de la vida.

La ortotanasia se expide a través de un documento firmado ante notario público “en el que una persona con capacidad de ejercicio y en pleno uso de sus facultades mentales, manifiesta la petición libre, consciente, seria, inequívoca y reiterada de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos, que propicien la Obstinación Terapéutica”, señala el Artículo 3, Fracción III de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal.

¿Qué países han legalizado la eutanasia?

Actualmente, la eutanasia es legal en Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, Nueva Zelanda, España y Países Bajos, que fue la primera nación en aprobar el procedimiento en 2002.

Aunque en Colombia no hay legislación, a partir de 1997 se despenalizó y la Corte Constitucional de ese país hizo que el Ministerio de Salud regulara el derecho a una muerte digna en 2014, detalla la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En Estados Unidos, los estados de California, Colorado, Hawái, Maine, Nueva Jersey, Oregón, Vermont y Washington y el Distrito de Columbia también cuentan con legislación sobre la eutanasia, según la BBC.