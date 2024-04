Debate presidencial 2024: Álvarez Máynez y Claudia Sheinbaum se unen contra Xóchitl

Jorge Álvarez Máynez criticó que Xóchitl Gálvez no reportó en su declaración patrimonial la empresa High Tech Services que tiene adjudicaciones directas del gobierno.

Jorge Álvarez Máynez a pesar de no ser el candidato con mayor popularidad entre los aspirantes a la presidencia, decidió tomar protagonismo en el debate presidencial y atacó a las dos candidatas presidenciales, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, así como otras figuras públicas del país.

La candidata que recibió más ataques por parte Jorge Álvarez Máynez fue la abanderada de la alianza Fuerza y Corazón por México. Hizo un listado de los candidatos del PRI a cargos populares como Mario Fabio Beltrones, Alejandro ‘Alito’ Moreno, y Francisco Cienfuegos. Máynez arremetió contra Xóchitl Gálvez por ser “la candidata del peor PRI de la historia”.

El candidato emecista mostró una foto de ‘Alito’ Morando posando en un Lamborghini de color amarillo. Acusó al dirigente del PRI de tener un historial de corrupción ‘absolutamente propenso’. Añadió que Francisco Cienfuegos está acusado de triangulación de dinero y de poseer paraísos fiscales.

Jorge Álvarez Máynez en una de sus primeras intervenciones del debate presidencial acusó a Xóchitl Gálvez de lucrar “con el dolor de las personas” por las víctimas del Colegio Rebsamen, luego de que la candidata de Fuerza y Corazón por México acusará a Sheinbaum de ser negligente ante la caída del colegio durante el sismo del 2017.

“Los partidos políticos lucran con las tragedias como ABC y Rebsamen, por eso yo propongo ‘por el bien de todos primero las niñas y niños’”, comentó el candidato a la presidencia.

Jorge Álvarez Máynez criticó que Xóchitl Gálvez no reportó en su declaración patrimonial la empresa High Tech Services que tiene adjudicaciones directas del gobierno, y calificó que la compañía representa un conflicto de interés en favor de la panista.

Máynez dijo que los hijos no deben estar involucrados en la toma de decisiones, ya que no “tienen que ver con sus responsabilidades”. Señaló que en las investigaciones a los hijos debe haber congruencia en los reclamos. Indirectamente reclamó a Xóchitl Gálvez porqué no mostró “demencia, indignación y enojo” en los “señalamientos de corrupción sobre los hijos o hijastros de Vicente Fox”.

Cuando se hablaron de las propuestas en educación en el debate, el abanderado de Movimiento Ciudadano comentó que Xóchitl Gálvez durante los 5 años que estuvo como senadora de la República ‘presentó cero’ propuestas en tema de la educación.

Además atacó el programa Enciclomedia del presidente Vicente Fox, dijo que “se gastaron 24 mil millones de pesos y en esos se desviaron 11 millones de pesos”.

En varias ocasiones en el debate presidencial los candidatos presidenciales se quejaron de un posible fallo técnico en las bolsas de tiempo, tanto Máynez y Sheinbaum hicieron burla y señalaron que “hasta eso se quiere robar la candidata del PRIAN (el tiempo del debate)”.

Máynez señaló que la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD no apoyó las reformas para aprobar las terapias de conversión por supuestos errores en la redacción. Gálvez Ruíz respondió que sí votó a favor de la iniciativa.

El emecista dijo que Xóchitl Gálvez no acudió a la sesiones para aprobar las iniciativas de crianza positiva y fortalecimiento a los centros nacionales para la justicia de las mujeres.

Ataques a Sheinbaum y miembros de la 4T

Pese a los diversos ataques que realizó sobre Xóchitl Gálvez también arremetió contra la candidata morenista. Acusó que las carencias de salud pública también se presentaron en la CDMX. Dijo que cuando terminó la gestión de Claudia Sheinbaum al frente de la capital del país 3 de cada 10 personas no tenían acceso a la salud.

Posteriormente señaló que Claudia Sheinbaum compró a una empresa de Carlos Lomelí, sancionada e inhabilitada en 2020, más de 165 millones de pesos en medicamentos, incluyendo fentanilo. Carlos Lomelí es candidato al senado de Morena en Jalisco.

Desaprobó la gestión de Hugo López-Gatell durante la pandemia de Covid-19 y lo acusó de corrupción.

Sobre los gastos de campañas de ambas candidatas, dijo que ambas hicieron gasto excesivos en sus precampañas donde Claudia Sheinbaum reportó un gastó de 4 millones de pesos, y Xóchitl Gálvez 1.5 millones de pesos. Mostró una fotografía con una recopilación de los espectaculares.