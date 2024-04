Primer debate presidencial 2024: ¿Qué dice el documento del Colegio Rébsamen que reveló Xóchitl?

Xóchitl Gálvez salió al primer debate presidencial de este domingo 7 de abril con la intención de atacar a Claudia Sheinbaum, a tal grado que durante su participación anunció la publicación de un documento legal que promovía el cierre del Colegio Rébsamen en la alcaldía Tlalpan.

La responsabilidad del derrumbe de esta escuela se le adjudica a la candidata Claudia Sheinbaum, debido a que ella fungió como alcaldesa de Tlalpan desde el año 2015 a 2017. Sin embargo, esta escuela se mantuvo abierta y con el sismo de 2017 se derrumbó causando la muerte de 27 personas.

¿De qué trata el documento del Colegio Rébsamen que reveló Xóchitl?

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la candidata de la colación Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, difundió un documento que muestra los elementos legales que promovían el cierre del Colegio Rébsamen. Estos son los puntos más relevantes que aborda dicho documento:

.@claudiashein tenía, un año antes de la tragedia, los elementos legales para cerrar el colegio Rébsamen y no lo hizo. Se lo acabo de decir de frente en el debate ¿Cuál creen que fue su reacción? Exacto, ninguna, la de una mujer fría y sin corazón. Aquí las pruebas ⬇️ pic.twitter.com/KRgCF0id9e — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) April 8, 2024

Se solicitaba la copia de factura del mantenimiento, el equipo contra incendio y la carta responsiva del proveedor.

El Colegio Rébsamen debía contar con una bitácora de simulacros.

Croquis de la ubicación de los equipos de primeros auxilios, incluyendo el contenido del botiquín de primeros auxilios.

Bitácora de mantenimiento preventivo para el Colegio Rébsamen, este debería incluir fotografías.

Responsiva vigente de la instalación de gas LP en el Colegio Rébsamen.

También solicita la carta de manifiesto de instalación del sistema de alertamiento sísmico.

Responsiva documental del material proyectos de impacto contra cristales.

Promover acciones para garantizar la atención a grupos vulnerables en caso de emergencia o desastre.

En las instalaciones del Colegio Rébsamen también se debían mantener en buen estado las rutas de ecuación y equipo contra incendios.

El Colegio Rébsamen debía mantener vigente una póliza de seguro de responsabilidad civil.

En conclusión, la candidata Gálvez considera que al haberse atendido dicha solicitud legal se hubiera podido evitar la tragedia en el Colegio Rébsamen durante el sismo del 2017.

¿Qué pasó en el colegio Rébsamen?

El Colegio Rébsamen se derrumbo tras el sismo que ocurrió en septiembre del 2017. Desafortunadamente esto provocó la muerte de 26 personas, 19 de estas víctimas eran niños que estarían por cumplir los 11 años, así como siete adultos.

El colapso de las instalaciones se debió en gran parte al departamento de la dueña y directora Mónica García Villegaz, ya que esta había ampliado y construido un piso de más de 230 toneladas que al final los cimientos no soportaron.

Claudia Sheinbaum, en ese momento delegada de Tlalpan, anunció que llevaría acabo un peritaje y afirmó que el Ayuntamiento no tiene nada que ver sobre el uso de suelo. Por otra parte, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) anunció una operación ilegal, ya que los dueños presentaron en su momento un certificado de derechos adquiridos falso. Estas denuncias por parte del Invea se presentaron entre el 2014-2015.

Actualmente, la directora del colegio se encuentra en la cárcel con una condena de 36 años, mientras que el director de obra tiene una pena de 208 años.

Los padres de familia, desde un principio, buscaron justicia para que las muertes no se quedaran impunes, no solo se van a quedar conformes con el arresto y sentencia de Mónica García, así como del director de obras, Juan Apolillar, ya que estos aseguran que aún hacen falta ex servidores públicos.