Revira Morena y acusa a Xóchitl Gálvez de omisiones fiscales personales y de sus empresas

Morena reviró la denuncia de Xóchitl Gálvez ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FISEL) contra Claudia Sheinbaum, por presuntamente desviar recursos de trabajadores de Notimex para su campaña presidencial, y acusó a la candidata opositora de omisiones fiscales personales y de sus empresas.

El dirigente nacional del partido, Mario Delgado, afirmó que mientras Xóchitl Gálvez denunció a la candidata morenista “sólo con dichos, rumores y acusaciones sin fundamento”, en Morena “tenemos pruebas y documentos de las omisiones e inconsistencias en las declaraciones patrimoniales” de la senadora del PAN, que “son corrupción”.

En conferencia, Mario Delgado presentó una serie de documentos que muestran -dijo- que “Xóchitl Gálvez afirma que desde 2011 no tiene vínculos con la empresa OMEI, que recibió contratos cuando ella fue delegada de Miguel Hidalgo, pero estos documentos oficiales apuntan que continúa en calidad de apoderada legal”.

También -añadió- muestran que “en 2017, cuando ella era delegada en Miguel Hidalgo, recibió diversos pagos bajo el concepto de ´conferencias y servicios profesionales´ por parte de empresas suyas, los cuales no declaró”.

“No nos extraña que intenten ocultar la participación de Gálvez en sus empresas, cuando su candidatura hoy está manchada por la corrupción y los acuerdos políticos del PRI y el PAN en Coahuila”, remarcó.

Explicó -con informes obtenidos en el Registro Público de la Propiedad, aclaró- que “la candidata del PRI y del PAN había hecho referencias de que ya no tenía relación con la empresa OMEI -la que denunciamos que había tenido contratos de las empresas que construyeron con los permisos que autorizó Xóchitl Gálvez cuando fue alcaldesa de la Miguel Hidalgo-, pero los empresarios denunciaron que sí, que la delegada les daba los permisos para la construcción, pero les recomendaba su empresa OMEI para que le prestara servicios en esta construcción de edificios”.

También, Delgado Carrillo informó que aunque “en 2011, Xóchitl donó el 100 por ciento de sus acciones a otra persona, no obstante, en Registro Público de la Propiedad aparece que sigue siendo propietaria; sigue teniendo una participación accionaria”.

Indicó que “hoy en el 2023, aunque el 14 de octubre del 2014 indicó que supuestamente ya no tenía ninguna participación accionaria, el Registro de la Propiedad señala que sí tiene participación accionaria y ya no la reporta ella en ninguna de sus declaraciones patrimoniales. Entonces, hay una clara inconsistencia en su declaración patrimonial al no reportar su participación en la empresa”.

“Hay un documento, que es una constancia de una Asamblea General Ordinaria, y se enlista a los apoderados y en primer lugar está Xóchitl Gálvez como apoderada, con facultades de poder general para pleitos y cobranzas, actos de dominio y administración”, precisó Delgado.

Además, “hoy hay registros donde ella recibe pagos por supuestamente conferencias y servicios de otra empresa -Target Marketing Asesores, Empresa que se dedica a dar cursos-, pero en su declaración del 2017, siendo alcaldesa o delegada de Miguel Hidalgo, recibió recursos por parte de OMEI y de High Tech, sus dos empresas, que tampoco reportó en su declaración patrimonial”.

“Entonces, resulta que sigue siendo, aquí está, ella, Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz, con el poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio y de poder. Esto es del 2023 y no lo declara. Entonces, ahí hubo una omisión o está mintiendo la candidata del PRI y del PAN”, acusó.

Recordó que “son estas empresas, OMEI y High Tech, las que ya se dio a conocer, tienen más de 400 millones de pesos en contratos con gobiernos anteriores”.