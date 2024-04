Debate presidencial 2024 EN VIVO: Sigue el ‘agarrón’ de Sheinbaum, Gálvez y Máynez minuto a minuto

¡Saca las palomitas y prepara la botana! Las elecciones 2024 en México llegan a uno de los momentos cumbres: el primer debate presidencial 2024, que se realizará este domingo 7 de abril, en punto de las 20:00 horas.

El careo de este domingo será el primero de tres debates entre Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de PRI, PAN y PRD, y de Jorgé Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano.

La cita de las tres candidatas será en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), ubicada al sur de la Ciudad de México.

¿Cómo llegan las candidatas y el candidato al primer debate presidencial, de acuerdo con la Encuesta de El Financiero? ¿Quiénes son los moderadores del cara a cara y qué preguntas se realizarán? ¿Dónde ver el debate presidencial? Acá te contamos todo lo que debes saber antes de que las aspirantes a Palacio Nacional se presenten esta noche.

¿Quiénes son los candidatos a la Presidencia 2024?

Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez buscan ganar las elecciones 2024 en México y participarán en el debate presidencial.

Para las elecciones 2024 en México, la ciudadanía podrá elegir entre tres candidatos presidenciales, cuyas trayectorias políticas son tan diversas como sus propuestas.

Con la finalidad de que conozcas mejor a quienes buscan ganar la Presidencial de la República, aquí te compartimos un perfil de cada una de las candidatas presidenciales.

Así Claudia Sheinbaum ganó la candidatura de Morena

El proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional determinó que quien estuviera mejor posicionado en las encuestas de Morena sería quien representaría al partido en las elecciones 2024 en México.

Claudia Sheinbaum Pardo fue la ganadora al superar a Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y a Manuel Velasco.

A lo largo de su carrera política, Sheinbaum ha sido Jefa de Gobierno de CDMX, delegada en Tlalpan e integrante del gabinete de Andrés Manuel López Obrador cuando estaba al frente del Distrito Federal.

Vamos a avanzar con la Transformación, es un compromiso con el bienestar de las y los mexicanos. pic.twitter.com/0EIdmODYIQ — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 3, 2024

Xóchitl Gálvez, candidata de PRI, PAN y PRD

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, alianza entre los partidos políticos PRI, PAN y PRD, superó a otros aspirantes como Santiago Creel, Beatriz Paredes, Miguel Ángel Mancera o Enrique de la Madrid para hacerse de la candidatura luego de un proceso interno.

El currículum de Xóchitl Gálvez Ruiz indica que fue alcaldesa en Miguel Hidalgo y legisladora, además de tener experiencia en cargos públicos durante el sexenio de Vicente Fox.

Además, Xóchitl Gálvez tiene dos empresas, que le generaron un pleito con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para una madre siempre son momentos difíciles cuando sus hijos cometen errores.



Agradezco tus palabras de solidaridad, @BeatrizGMuller. pic.twitter.com/4Y9qfnn6io — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) April 4, 2024

Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano

El candidato de Movimiento Ciudadano, partido encabezado por Dante Delgado, se puede considerar como un bateador emergente. Previo al inicio de las elecciones 2024 en México, se preveía que el abanderado sería Samuel García, gobernador de Nuevo León; sin embargo, una serie de problemas con el Congreso estatal le obligaron a retomar su cargo.

Previo a ser candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez era coordinador de diputados de Movimiento Ciudadano.

Su carrera política comenzó en 2004, cuando logró consolidarse como regidor en Zacatecas capital. Para el 2010 se convirtió en diputado en el Congreso de Zacatecas y en 2015 se integró como diputado federal.

Quiero que las y los jóvenes tengan un mejor futuro y sean felices haciendo lo que les gusta, por eso vamos a construir un México Nuevo con justicia, prosperidad e igualdad de oportunidades.



¡Quiero ser el presidente de los jóvenes de México! 🇲🇽 pic.twitter.com/R0lJiY3jBw — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) April 4, 2024

Debate presidencial 2024: ¿Quiénes serán los moderadores?

Las participaciones de Sheinbaum, Gálvez y Álvarez Máynez tendrán a Denise Maerker y Manuel San Martín como moderadores.

Ambos fueron aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, luego de que el INE pidió a los partidos políticos participantes en las elecciones 2024 en México que propusieran candidatos para tener ese rol en el debate entre presidenciables.

Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI, PRD) propuso a Azucena Uresti, quien recientemente salió de Milenio Televisión, Pamela Cerdeira, Elisa Alanis, Hannia Novel, Carlos Loret de Mola, Manuel Feregrino, Leonardo Curzio, Leo Zuckerman, Manuel López San Martín y Juan Pablo de León.

La coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT, PVEM) propuso a Denise Maerker, Yuriria Sierra, Michelle Rivera, Carolina Rocha, Azul Alzaga, Javier Solórzano, Genaro Lozano, Juan Manuel Jiménez, Jaime Núñez y Juan Pablo Becerra.

¿Cómo se eligen las preguntas?

El procedimiento acordado por el INE y los partidos políticos indica que los ciudadanos podían enviar sus preguntas para el debate presidencial. En total se recibieron 24 mil preguntas para el primer debate presidencial. La empresa SignaLab, relacionada con el ITESO, filtró los cuestionamientos y entregó 108.

De esas 108, los periodistas Denise Maerker y Manuel López San Martín deberán elegir las 30 preguntas que harán a las candidatas Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Álvarez Máynez.

Elecciones 2024 en México: ¿Qué dicen las encuestas de los presidenciables?

Tras un mes de campañas electorales, Claudia Sheinbaum encabeza las preferencias electorales con una ventaja de 17 puntos sobre Xóchitl Gálvez.

La Encuesta de El Financiero, publicada el 1 de abril, señala que la candidata presidencial de Morena obtiene 51 por ciento de la intención de voto, frente a 34 por ciento de la candidata de la alianza de oposición PAN-PRI-PRD. Jorge Álvarez Máynez cuenta con 7 por ciento de apoyo.

El sondeo indica que las preferencias casi no se movieron en el primer mes de campañas, registrando variaciones de apenas 1 punto porcentual en el apoyo que obtiene cada una de las candidatas y el candidato a la Presidencia respecto del mes anterior. No obstante, el apoyo que las candidatas punteras captan entre la población que recibe apoyos o beneficios de programas sociales y la que no obtiene esos apoyos denota dos escenarios: entre el electorado beneficiario de programas sociales, Sheinbaum obtiene 64 por ciento de la intención de voto y Gálvez 21 por ciento, una diferencia de 43 puntos.

En contraste, entre el electorado que no recibe beneficios o apoyos sociales, Gálvez lleva la delantera con 47 por ciento, 11 puntos adelante de Sheinbaum, quien registra 36% entre ese segmento.

Para las #Elecciones2024MX, la ciudadanía podrá presenciar tres debates entre las candidaturas presidenciales con formatos flexibles, ágiles e innovadores. Conoce más sobre ellos. #DebateINE https://t.co/3LkP8je9Gt pic.twitter.com/nBJ1RNyIJI — @INEMexico (@INEMexico) April 4, 2024

Debate presidencial 2024: ¿Cuándo y dónde verlo?

El primer debate presidencial 2024 entre Sheinbaum Pardo, Gálvez Ruiz y Álvarez Máynez se llevará a cabo este domingo 7 de abril a partir de las 20:00 horas.

De acuerdo con el INE, el encuentro entre las tres candidatas a la Presidencia de la República tendrá una duración de 90 minutos (hora y media), en la que podrán exponer sus propuestas, resolver las preguntas que enviaron los ciudadanos y que fueron elegidas por los moderadores, así como responder a los señalamientos que les hagan sus contendientes.

Este es el canal del debate y las opciones de transmisión

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene listas transmisiones a través de su perfil en YouTube y en sus perfiles oficiales de redes sociales. A través de YouTube se realizarán transmisiones en lenguas Maya, Náhuatl, Lengua de Señas Mexicana y Tsotsil.

El Financiero, en su sitio web y en su canal de televisión, tendrá la cobertura en vivo y minuto a minuto del primer debate presidencial 2024. También se podrá seguir a través de canales de televisión abierta.

¿Cuando son las elecciones presidenciales en México 2024?

Las elecciones 2024 tiene otra fecha clave en la jornada del domingo 2 de junio, día en que se llevarán a cabo las votaciones; sin embargo, eso no implica el fin del proceso electoral, puesto que, para esa fecha, restarán aún algunos eventos.

Entre los pendientes luego del 2 de junio será el conteo de actas, así como la posible presentación de inconformidades ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que deberá validarlas o desecharlas antes de emitir la constancia de ganador de la elección.