Xóchitl ‘desaira’ a Álvarez Máynez y ve a Sheinbaum como su única rival: ‘Es entre 2 mujeres’

¿Le hizo el feo? Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la alianza ‘Fuerza y Corazón por México’, lanzó una indirecta contra Jorge Álvarez Máynez, abanderado de Movimiento Ciudadano, tras dar a entender que no ‘figura’ entre los candidatos a la Presidencia de México.

Durante su ‘Conferencia de la Verdad’, Gálvez explicó este lunes 26 de febrero que la contienda por suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador solo se reduce a dos personas: Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Esto, luego de que fuera cuestionada por una reportera en la rueda de prensa.

“Mi contrincante es Claudia Sheinbaum, esto es entre dos mujeres”, sostuvo.

Las declaraciones de la panista se dan luego de que Álvarez Máynez el sábado pasado tomara protesta como candidato de Movimiento Ciudadano y Dante Delgado, dirigente de Movimiento Naranja, aprovechara el acto para prometer que, antes de finalizar la campaña, van a llegar “hasta el 55 por cierto de intención de voto”.

El fin de semana pasado, Máynez también envió una indirecta a su contrincante Xóchitl, a quien señaló de aprovechar el escándalo entre AMLO y The New York Times para contratar bots y crear el hashtag #NarcoPresidente.

Ante esto, Gálvez respondió: “Yo no he gastado dinero en bots, de verdad que me gustaría tener dinero para gastar en mí, a mí lo que me interesa es que la gente conozca mis propuestas, qué voy a andar en meterle dinero para descalificar a otros”, dijo.

Incluso, la exsenadora panista arremetió contra Morena al decir que los bots “son de ellos”: “Ellos sí tienen granjas de bots tremendas, pagadas con dinero público que avientan hashtags que durante 2 meses me estuvieron atacando sistemáticamente y yo no salí a chillar como ellos”.

Laura Ballesteros será la nueva coordinadora de campaña de Jorge Álvarez

Después de que Patricia Mercado anunciara que renunciaba a trabajar con Jorge Álvarez Máynez, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) informó este lunes que Laura Ballesteros será la nueva encargada de coordinar su campaña.

En un mensaje, Álvarez le dio la bienvenida a su equipo. “Con Laura Ballesteros comparto la idea de un México nuevo para las niñas y niños. Compartimos también la visión de un país más sostenible y más justo”.

En tanto, Ballesteros contestó el mensaje con la afirmación de que la elección del próximo mes de junio “se irá a tercios”.

“Nada me hace más sentido en este camino histórico para México, que apostarlo todo por nuestra generación y las que vienen, por el país y por el planeta”, apuntó.

Mercado habría renunciado a ser la coordinadora de Máynez tras asegurar que tenía diferencias con el partido. “Dejo también de ser vocera de la campaña, debido a que hay decisiones del partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda”, dijo el pasado 20 de febrero.