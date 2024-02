Xóchitl habla tras la filtración de su número: ‘Si aún no lo tienes, aquí te lo dejo’

La candidata a la presidencia por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, se unió a la lista de políticos que denunciaron la filtración de su número.

Gálvez respondió a través de un video que desde que dieron a conocer su celular no han parado de llegar los mensajes.

‘Entre los mensajes que he recibido critican mis kilos de más, y me critican los dientes chuecos, no se preocupen, eso se quita, lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado, y esos ahí se quedan, así que preocupense porque esto ya nadie lo para’, señala.

La aspirante aseguró que la filtración ocurrió después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer el número de la periodista del New York Times, Natalie Kitroeff, quien publicó un reportaje sobre él.

Xóchitl comparte su número de télefono

Al estilo Marcelo Ebrard, la presidenciable Xóchitl Gálvez compartió su celular: ‘Si aún no lo tienes, aquí te lo dejo’, señaló en el video en el que denunció la filtración de su número.

‘Excelente respuesta Pensar que @Claudiashein tiene que esperar instrucciones para actuar’; ‘Qué forma de bajar ese balón … otra bateada con ponche al del Palacio’, son algunos de los comentarios de sus seguidores.

Xóchitl no es la única política que acusó la publicación de su número, la candidata de Juntos Hacemos Historia, Claudia Sheinbaum declaró haber recibido mensajes de odio.

“He estado recibiendo llamadas sin parar y mensajes de odio (como el que muestro) pues alguien publicó mi número de teléfono celular en redes sociales”, informó la exjefa de gobierno en su cuenta de X.

Sheinbaum calificó los ataques como ‘burdos’ e ‘inofensivos’ y adjuntó como evidencia una captura de pantalla en la que se muestra un contacto de nombre ‘José Martín’, quien además de advertirle que “no es un bot”, deja claro que la candidata no lo representa.