Las polémicas de Manlio Fabio Beltrones: De su pelea con Álvarez Máynez a sus cuentas en Andorra

Jorge Álvarez Máynez, precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), y Manlio Fabio Beltrones, exgobernador de Sonora y aspirante al Senado por la oposición, protagonizaron una acalorada discusión en las redes sociales, de cara a las elecciones del próximo 2 de junio.

Todo comenzó a raíz de un video que el emecista compartió con sus seguidores y en el que aparece en compañía del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el candidato sonorense de MC al Senado, Ernesto Lucas Hopking, con quienes asistió al partido de futbol entre Pumas y Tigres, celebrado en la ciudad de Monterrey.

En la grabación, Máynez se une a los festejos en el estadio e incluso se burla de las multas del INE: “Que le pongan una multa (...) una multa del INE por tramposo”, dijo el aspirante refiriéndose a García. Luego, aprovechó para enviar un saludo poco amistoso al priista Manlio Fabio Beltrones.

“¡Saludos a Beltrones! ¡Ay, papá, te la vas a (pelar) hasta Sonora!”, exclamó el precandidato, quien hizo un gesto a Ernesto Lucas para que mandara saludos a la cámara.

“𝐒𝐚𝐥𝐮𝐝𝐨𝐬 𝐚 𝐁𝐞𝐥𝐭𝐫𝐨𝐧𝐞𝐬, 𝐚𝐲 𝐩𝐚𝐩𝐚́, 𝐭𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐯𝐚𝐬 𝐚 …” @AlvarezMaynez



Así se expresó el presidenciable Jorge Álvarez Máynez quien en compañía del gobernador de Nuevo León, Samuel García (@samuel_garcias) y de Ernesto de Lucas Hopkings (@ElPatoDeLucas)… pic.twitter.com/lZ4YcxfYax — Solangel Ochoa (@solangelochoa) February 7, 2024

¿Qué le respondió Beltrones a Máynez?

Este miércoles, Beltrones reaccionó al saludo de Álvarez Máynez y publicó un mensaje en el que acusa a los políticos emecistas de consumir bebidas alcohólicas y hacer “política desde la borrachera”.

“No se puede gobernar o hacer política desde una borrachera de poder o de alcohol. Siempre ha dado malos resultados. Eso lo sabe Dante Delgado. Espero no estén usando drogas más duras y descuiden a sus familias”, posteó el exgobernador de Sonora.

Tras estas declaraciones, el precandidato presidencial reviró contra Beltrones y nuevamente, le envió saludos, aunque esta vez le sugirió “disfrutar” de la campaña, pues, aseguró, “será la última” para el priista. Máynez agregó que Beltrones forma parte de la “vieja política” que “quebró al país” y lo retó a realizarse una prueba antidoping.

No se pude gobernar o hacer política desde una borrachera de poder o alcohol. Siempre ha dado malos resultados. Eso lo sabe Dante Delgado. Espero no estén usando drogas más duras y descuiden a sus familias. https://t.co/IaGoMyWRdk — Manlio F. Beltrones (@MFBeltrones) February 7, 2024

“La gran diferencia es que mientras yo puedo salir a la calle y asistir a los estadios, usted y la vieja política quebraron al país desde los restaurantes y antros más lujosos de México y el mundo. Póngale hora y fecha y nos vemos en el antidoping. Y ya que le habla a Dante (Delgado), lleve a su dirigencia nacional y a toda su pandilla”, escribió Máynez.

Finalmente, Beltrones contestó en otro tuit: “No hay vieja o nueva política, lo que hay son buenos políticos o malos políticos. Pobre Nuevo León Pena MC. ¿Ya estará sobrio?”.

Dice este señor que no hay vieja política sino “buenos políticos” y “malos políticos”.



Hace unas semanas, @BuroParlamento publicó la productividad y asistencia de los legisladores. Le recuerdo el comparativo entre un servidor y su dirigente nacional.



¡Vergüenza debería darle! https://t.co/Z5azm73Nrf pic.twitter.com/O4wgDUsZjt — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) February 7, 2024

¿En qué otras polémicas ha estado envuelto Beltrones?

El pasado 17 de enero, Manlio Fabio Beltrones se registró como precandidato del Frente Amplio por México para participar en la contienda por el Senado de la República, marcando así su regreso a la política, luego de casi 33 años de ausencia.

Sin embargo, el pasado sigue persiguiendo al político, quien no ha estado exento de acusaciones por presuntos actos de corrupción, e incluso por sus supuestos vínculos con el narcotráfico durante su administración como gobernador de Sonora.

¿Nexos con el narco?

En 1997, cuando Beltrones estaba por concluir su mandato en Sonora, el diario The New York Times publicó un reportaje en el que acusaba al priista de supuestamente proteger al narcotraficante Amado Carillo Fuentes, mejor conocido como ‘El señor de los Cielos’, quien era líder del extinto Cártel de Juárez.

De acuerdo con el periódico estadounidense, funcionarios de inteligencia de aquel país señalaron que había evidencia de que Beltrones había participado en reuniones de alto nivel con líderes del narcotráfico mexicano, quienes pagaban a políticos para encubrir sus operaciones. Beltrones continúa negando estas versiones.

Caso Colosio

El asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio sigue dando de qué hablar y, en días recientes, Manlio Fabio, quien era una de las personas cercanas al priista, fue el centro de la conversación tras hablar de las acusaciones de tortura contra Mario Aburto, señalado como el asesino confeso de Colosio.

Beltrones fue cuestionado en entrevista para Proyecto Puente sobre su presunta participación en los actos de tortura contra Mario Aburto, cuando era gobernador de Sonora. A lo que el priista respondió que “Ganas no me faltaron, pero no lo hice y eso lo sabe él y lo saben todos”.

Cuentas en Andorra

En 2021, el diario español El País publicó información en la que señalaba a la senadora del PRI, Sylvana Beltrones, hija de Manlio Fabio Beltrones, de supuestamente haber depositado 10.4 millones de dólares, entre 2009 y 2010, a la Banca Privada d’Andorra (BPA), precisamente, en el mismo periodo en que el político era coordinador del PRI en el Senado y Sylvana no tenía ningún cargo.

En respuesta, Beltrones publicó un comunicado en el que negó todo y aseguró que ni él ni su esposa tienen cuentas bancarias en Andorra: “Jamás he depositado, transferido y/o invertido recurso alguno en ese país que, por cierto, tampoco conocemos”, afirmó.

Apenas en julio de 2023, El País informó que la justicia en Andorra reabrió el caso por “blanqueo de capitales” o lavado de dinero contra Manlio Fabio Beltrones y su hija, a quienes citó para declarar en calidad de investigados.