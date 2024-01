‘Ganas no me faltaron’: Manlio Fabio Beltrones asegura que no torturó a Mario Aburto

‘’Ganas no me faltaron, pero no lo hice y eso lo sabe él y lo saben todos’', contó en una entrevista el priista Manlio Fabio Beltrones, luego de ser cuestionado sobre las acusaciones de tortura de Mario Aburto, asesino de Luis Donaldo Colosio.

Agregó que todo México quería hacerlo, pero que era una gran mentira la acusación. Detalló que luego del asesinato del candidato priista, sólo vio una vez a Aburto, antes de que lo trasladaran de Tijuana a la Ciudad de México.

Sobre el encuentro, Beltrones contó que fue para constatar algo que le pidió Diana Laura Riojas, esposa de Colosio. ‘’Que estuviera con vida. Lo vi a cinco metros de distancia. No hablé con él, no podía hacerlo’', expresó el priista.

‘’Esa mentira también salió de la boca de algunos canallas que buscaban como distraer la atención de lo que pudo haber sido su responsabilidad en todos estos acontecimientos’', agregó Beltrones en entrevista con Luis Alberto Medina.

Sobre las teorías de quién mandó a matar al candidato presidencial, dijo que se resistió a creer en el asesino solitario. ‘’Debe haber algo más atrás’', dijo. Agregó que el tiempo lo ha hecho concluir en esa posibilidad y que no tiene otra versión.

‘’Una versión distinta sería entrar en especulación’', agregó. Al ser cuestionado sobre si la mafia del PRI pudo haber sido, respondió ‘’Se me hace una vacilada porque el PRI estaba mega feliz con el expresidente del PRI’'.

Manlio Fabio Beltrones vuelve a la política: se registra para competir por escaño en el Senado por Sonora

El 17 de enero, Manlio Fabio Beltrones se registró en la sede del PRI como precandidato al Senado de la República para participar en el Frente Amplio por México que encabeza Xóchitl Gálvez.

Hace casi 33 años que Beltrones Rivera participó en su última contienda electoral, cuando ganó la gubernatura de Sonora.

Presentó la documentación de regla ante los integrantes de la Comisión de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional, en espera de que la Comisión Nacional valide su perfil.

El exdirigente nacional del tricolor comentó que el reto que se tiene para este proceso electoral es que más jóvenes se involucren, por ser las generaciones que marcan el rumbo del país.