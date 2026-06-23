Nancy Nápoles niega conocer a los 2 imputados por su supuesto autosecuestro: ‘Eso lo dice la Fiscalía’

La alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, rechazó este martes 23 de junio conocer o identificar a las dos personas que fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en el supuesto autosecuestro que investiga la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Nancy Nápoles, en entrevista, aseguró que no tiene certeza de que los imputados sean quienes la privaron de la libertad y sostuvo que únicamente cuenta con la versión que presentó ante la Fiscalía de Edomex.

“Mi intención es que se esclarezca toda esta situación respecto a los dos vinculados a proceso. Yo no tengo la certeza de que sí sean ellos. Es lo que dice la Fiscalía”, declaró.

Cuestionada sobre si reconoce a los presuntos responsables o si tuvo algún tipo de relación con ellos para simular un secuestro, Nápoles fue tajante al responder: “No”.

‘No podía identificarlos’: Nancy Nápoles sobre los procesados por su supuesto autosecuestro

La alcaldesa de Tenancingo afirmó que desde que las autoridades le mostraron fotografías de los detenidos manifestó que no podía identificarlos, debido a que las personas que la habrían retenido mantenían oculto su rostro.

“Yo no reconozco a esas personas como quienes me llevaron”, señaló. Al preguntarle si los conocía, respondió: “Ni las conozco. Y desde el momento en que en la Fiscalía me muestran sus fotos, yo lo dejo muy claro: no los sé, yo nunca los vi. Iban cubiertos con gorra y cubrebocas”.

Las declaraciones de Nápoles ocurren luego de que la Fiscalía mexiquense informara que dos personas fueron vinculadas a proceso dentro de la investigación por el presunto autosecuestro de la presidenta municipal.

Pese a la narrativa de las autoridades, la alcaldesa reiteró que nunca participó en una simulación para aparentar haber sido víctima de un secuestro. “Insisto, confirmo, aseguro que no. Jamás yo haría algo de esa naturaleza, jamás”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que continúa desempeñando sus funciones al frente del gobierno municipal de Tenancingo y que mantiene sus actividades públicas de manera normal.

“Sí, ahorita estoy en mi oficina y de aquí me traslado a otras actividades, como lo hice el día de ayer”, afirmó.

La edil señaló que espera el momento procesal oportuno para presentar los elementos que considere necesarios y contribuir a que se esclarezcan los hechos.