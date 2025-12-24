‘Lo golpearon hasta que murió’: Acusan a policías de Ecatepec de presuntamente asesinar a albañil

Juan Manuel Avendaño trabajaba como albañil en un domicilio cuando lo detuvieron.

Juan Manuel Avendaño, un albañil de 49 años de edad, murió asesinado presuntamente a manos de policías en Ecatepec, Estado de México, luego de que lo detuvieran sin fundamento tras pedirle permisos de construcción.

Los hechos ocurrieron en Ejidos de Tulpetlac, cuando Juan Manuel Avendaño trabajaba en un domicilio y los policías de Ecatepec aparecieron en el lugar para exigirle los permisos de la construcción.

El albañil les explicó que, por lógica, él no contaba con los documentos, sino que era el dueño el que los tenía, a lo que los policías respondieron a los golpes y lo arrestaron.

Familiares de Juan Manuel Avendaño intervinieron para que los oficiales no se lo llevaran, y avisaron que padecía varias enfermedades, aunque los policías no hicieron caso y se lo llevaron igual.

Policías de Ecatepec golpearon a albañil hasta la muerte

Las denuncias, recopiladas por Quadratín, indican que los policías subieron al albañil a la patrulla a los golpes, y primero intentaron llevarlo a la oficina de policía de Las Américas, en Ecatepec, aunque no lo recibieron por su mal estado de salud.

Luego lo llevaron al Ministerio Público, donde tampoco lo recibieron por la gravedad de su estado de salud.

Finalmente, los policías continuaron con la agresión, presuntamente, hasta que el cuerpo de Juan Manuel Avendaño no resistió, y este murió a causa de los golpes.

Luego de que falleciera, los oficiales, no conformes con haberlo agredido, lo enviaron a la Morgue del Centro de Justicia de Ecatepec.

Familiares de Juan Manuel Avendaño exigen justicia por la negligencia de las autoridades, y exigen una investigación contra los dos oficiales por la agresión y presunto asesinato al abañil de 49 años que trabajaba en Ecatepec y que contaba con un estado de salud complicado, por el que merecía un trato distinto.

Las autoridades del Estado de México no se han pronunciado al respecto.

Con información de Quadratín.