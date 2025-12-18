‘Quería ser un asesino serial’: Detienen a sujeto que mató a una mujer en Ecatepec

Jonathan 'N', de 23 años, manifestó a los policías su deseo de convertirse en un asesino serial. (Foto: Especial)

Un sujeto que presuntamente mató a una comerciante fue detenido en Ecatepec y confesó que llevó a cabo el ataque mortal porque deseaba convertirse en un ‘asesino serial’.

La mujer era una vendedora de productos de belleza y el hombre la hizo entrar a su casa con mentiras de que la iba a registrar para un programa social y ahí la mató.

El asesinato ocurrió el pasado martes 16 de diciembre, cuando elementos del Mando Unificado detuvieron a Jonathan ‘N’, de 23 años, en su domicilio ubicado en Ampliación San José Xalostoc.

Mandos de la policía de Ecatepec informaron que luego de una llamada de auxilio al C5 sobre gritos en una vivienda, elementos de la policía estatal arribaron a una casa en la calle Astrónomos.

Del inmueble vieron salir corriendo un sujeto ensangrentado. Al ingresar, en un cuarto de azotea, hallaron a una mujer inconsciente con múltiples heridas provocadas con un arma blanca.

Al sitio también arribaron elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec, quienes realizaron seguridad perimetral para la preservación del lugar en lo que se presentaban elementos médicos de Protección Civil y Bomberos, quienes certificaron que la mujer ya no contaba con signos vitales a causa de las lesiones y desangrado.

De acuerdo con las primeras versiones, el joven manifestó que “era su deseo ser un asesino serial”, por lo que observó a una vendedora de cosméticos que fue a dejar mercancía al inmueble donde vivía.

Mediante engaños sobre darle acceso a un programa social y que debía llenar unos documentos, hizo entrar a la mujer a su domicilio, donde la habría atacado en reiteradas ocasiones con un cuchillo.

Al escuchar gritos, el hermano del agresor se percató del ataque y dio aviso a la policía.

En una reacción inmediata, Jonathan ‘N’ fue detenido antes de que abandonara el lugar, y trasladado a la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Tlalnepantla.

En el lugar se inició la averiguación FEF/FEF/00/MPI/400/00411/25/12 y TLA/FEF/FEF/104/348160/25/12.

Será el Ministerio Público quien determine la situación jurídica del presunto feminicida.

Recuerda el caso de ‘El Monstruo de Ecatepec’

En 2018 fue detenido en Ecatepec el asesino Juan Carlos Hernández Bejar, conocido como el ‘Monstruo de Ecatepec’, quien realizó múltiples feminicidios con la ayuda de su pareja, Patricia Martínez Bernal.

Estos delincuentes fueron detenidos en la colonia Jardines de Morelos de ese municipio mexiquense.

Su modus operandi consistía que la mujer atraía a las víctimas, generalmente madres solteras, ofreciéndoles ropa y perfumes.

Una vez en su domicilio, Juan Carlos las sometía, abusaba sexualmente de ellas, las asesinaba y desmembraba.

Al menos 20 mujeres fueron víctimas de esta pareja, de acuerdo con información de autoridades estatales.