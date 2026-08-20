Peso ‘rompe el piso’ de las 17 unidades por dólar, a mínimos desde 2024

El peso mexicano rompió el piso de las 17 unidades por dólar por primera vez desde finales de mayo de 2024, después del anuncio del Tesoro de Estados Unidos, que informó que aumentará la recompra de bonos , lo que quitó presión a las tasas de interés de largo plazo y debilitó al dólar.

La medida busca frenar el aumento potencialmente perjudicial de los costos de endeudamiento, ya que la deuda pública total de Estados Unidos superó los 40 billones de dólares por primera vez.

De acuerdo con los datos reportados por el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio se colocó en los 16.9466 pesos por dólar , lo que representó una apreciación de 0.70 por ciento con respecto a la jornada previa.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años se ubicó en 5.19 por ciento, 9 puntos menos que en la jornada previa; el lunes alcanzó 5.31 por ciento, nivel que no alcanzaba desde 2007. A su vez, el índice dólar DXY retrocedió 0.9 por ciento, a los mil 192 puntos, con lo que se situó en su menor nivel desde mayo pasado.

“El ajuste del mercado cambiario se concentró por la mañana, luego de que el Departamento del Tesoro publicó un comunicado, indicando que a partir del 9 de septiembre y hasta el 4 de noviembre, incrementarán al menos al doble las operaciones de recompra de instrumentos del Tesoro a largo plazo, entre 10 y 30 años”, subrayó la directora de análisis económico de Banco Base, Gabriela Siller.

Esto, agregó, aumentará la liquidez en el mercado de bonos en los próximos meses, ocasionando en el mercado secundario un incremento en el precio de los bonos y la disminución de tasas de interés.

Felipe Mendoza, analista de EBC Financial Group, coincidió en que favoreció al peso la menor presión en los rendimientos de los bonos tras el anuncio del Tesoro estadounidense, y agregó que también favoreció la distensión comercial con Canadá y un mayor apetito por títulos del sector tecnológico.

Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero Ve por Más, explicó que es necesario considerar un análisis multifactorial para explicar la apreciación cambiaria, ya que, por un lado, todavía se ofrece una tasa de interés real atractiva en pesos para el carry trade , mientras que el país cuenta con un marco macroeconómico relativamente estable.

“Destacamos también que es posible que esté operando a favor del peso el hecho de que los diferenciales de tasas entre México y Estados Unidos son actualmente inferiores a lo usual, acotando ello a que prevemos que esto se normalice en los próximos meses”, dijo.

(El Financiero)

Persisten preciones para el peso mexicano

Sin embargo, Ramón de la Rosa, director de estrategias de mercados de Actinver, comentó que todavía existen elementos que podrían presionar nuevamente el peso al alza, entre ellos, las condiciones de riesgo geopolítico, ya que el Estrecho de Ormuz continúa cerrado a la navegación y existe la posibilidad de una reactivación del conflicto entre Estados Unidos e Irán .

“Esto continuaría presionando el precio del petróleo , afectando a la inflación y favoreciendo un posible incremento en la tasa por parte de la Fed”, dijo.

Además, resaltó que las condiciones de riesgo comercial siguen vigentes a pesar de que el T-MEC opera con normalidad en medio de las pláticas para renovar el acuerdo, por lo que avizoró que, bajo dicho entorno, el tipo de cambio podría regresar al rango de los 17.80 o 18.20 pesos en el 2027.

Departamento del Tesoro da respiro a las bolsas

A pesar de que las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal reflejaron que los funcionarios consideran necesario una alza de tasas si la inflación no cede, los principales índices accionarios de Nueva York despidieron la jornada con variaciones positivas, también favorecidos por los movimientos en el mercado de bonos.

Bajo este escenario, el Dow Jones avanzó 0.22 por ciento, seguido por el S&P 500 con 0.21 por ciento más, y el Nasdaq sumó 0.16 por ciento. A nivel local, el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, avanzó 0.10 por ciento, y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores. subió 0.02 por ciento.